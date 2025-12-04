Κόσμος

Μελάνια Τραμπ: «Επτά παιδιά επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία – Στόχος μας η επανένωση οικογενειών»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει εξασφαλίσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ορισμένα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειες τους
Παιδιά στην Ουκρανία
Παιδιά στην Ουκρανία / REUTERS / Thomas Peter

Επτά ακόμη παιδιά από την Ουκρανία επέστρεψαν από τη Ρωσία στις οικογένειες τους σε μια ένδειξη καλής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, δήλωσε σήμερα (04.12.2025) η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Μελάνια Τραμπ.

Ειδικότερα, η  Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα να επαναπατριστούν στην Ουκρανία παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο, που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Μελάνια Τραμπ είχε πει ότι έχει εξασφαλίσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ορισμένα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειες τους και περισσότερα θα επανενωθούν σύντομα με τις οικογένειες τους.

Ο τελευταίος επαναπατρισμός περιλάμβανε έξι αγόρια και ένα κορίτσι, ανακοίνωσε το γραφείο της.

 

«Επαινώ την ηγεσία και την επίμονη διπλωματία της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην επιδίωξη της επανένωσης παιδιών και οικογενειών. Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ τους έχει δημιουργήσει ένα απτό περιβάλλον συνεργασίας – μια άγκυρα αισιοδοξίας», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του γραφείου της.

«Η ελπίδα μου είναι ότι, τελικά, οι συλλογικές μας προσπάθειες θα οδηγήσουν σε ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα» προσθέτει στη συνέχεια.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι απήγαγε τουλάχιστον 19.000 δικά της παιδιά τα οποία μετέφερε στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι απήγαγε παιδιά από την Ουκρανία, λέγοντας ότι ενήργησε για να τα κρατήσει ασφαλή μακριά από τις μάχες.

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν χθες (03.12.2025) σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία με το ψήφισμα που υιοθέτησε ασκεί πίεση σε δεκάδες άλλες χώρες, απαιτώντας από τη Ρωσία να επιστρέψει άμεσα, με ασφάλεια και άνευ όρων όλα τα παιδιά από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία με τρόπο βίαιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαιρέτισε το ψήφισμα, ανακοινώνοντας σήμερα (04.12.2025) ότι μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί μόνο 1.850 παιδιά και ζητώντας μεγαλύτερη διεθνή πίεση στη Ρωσία.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης τον Μάρτιο του 2023 για τον Πούτιν, κατηγορώντας τον για παράνομη απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία που θεωρείται έγκλημα πολέμου. Η Ρωσία είχε καταδικάσει την απόφαση αυτή ως «εξωφρενική και απαράδεκτη».

