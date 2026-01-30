Ο Τραμπ ανακοινώνει σήμερα τον υποψήφιο που προτιμά για την ηγεσία της Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Πέμπτη (29.1.2026) πως θα ανακοινώσει σήμερα το όνομα του υποψηφίου που θέλει να αναλάβει την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Fed, μείζονα απόφαση που αναμένουν με ανυπομονησία η αγορά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έκανε σχετικές δηλώσεις για τον νέο πρόεδρο της Fed προσερχόμενος στην avant-première ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ. Διαβεβαίωσε δε πως έχει επιλέξει «κάποιον πολύ καλό» ενώ μόλις μερικές ώρες νωρίτερα δήλωνε πως θα αποκάλυπτε την επιλογή του την επόμενη εβδομάδα.

«Θα είναι κάποιος που νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε κατά τη διάρκεια υπουργικού του συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την άποψή του πως τα επιτόκια είναι σήμερα «πολύ υψηλά, αφόρητα πολύ υψηλά». Είπε ακόμη πως σκόπευε να κάνει την ανακοίνωση έχοντας στο πλευρό του «τον Σκοτ και τον Χάουαρντ κι όλο τον κόσμο», αναφερόμενος στους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο. Ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα Κέβιν Χάσετ, εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πέραν του κ. Χάσετ, στους υποψήφιους συγκαταλέγονται επίσης πρώην και νυν μέλοι του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας (οι Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουάλερ) καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, διευθυντής επενδύσεων στην BlackRock, το μεγαλύτερο όνομα στη διαχείριση περιουσίας στον κόσμο.

Η Fed αποφάσισε προχθές Τετάρτη να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, αφού τα μείωσε τρεις φορές σε ισάριθμες συνεδριάσεις της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της στα τέλη του 2025. Ο Τζερόμ Πάουελ διαβεβαίωσε κατόπιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «πιστεύει» πως ο θεσμός δεν θα απολέσει την ανεξαρτησία του. «Ελπίζω ειλικρινά πως δεν θα γίνει αυτό», τόνισε.