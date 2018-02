Το έκανε στο Ισραήλ αλλά τότε το απέδωσαν όλοι στο γεγονός πως η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήθελε να ακολουθήσει το… πρωτόκολλο. Τώρα όμως, η Μελάνια δεν είχε τέτοιο θέμα στο μυαλό της. Βρίσκονταν σε αμερικανικό έδαφος όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να την κρατήσει από το χέρι αλλά εκείνη τον άφησε με τη… χαρά και ένα αμήχανο χαμόγελο στο πρόσωπο.

Μπορεί να είναι παιχνίδια του φακού. Μπορεί και όχι. Οι θεωρίες για το γάμο του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ δίνουν και παίρνουν εδώ και πολύ καιρό. Πρώτα η είδηση πως ο Τραμπ πλήρωσε πορνοστάρ για να μην αποκαλύψει πως είχαν σχέση ενώ η Μελάνια ήταν έγκυος στον γιο τους Μπάρον. Μετά το βιβλίο «Φωτιά και Οργή» σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έχει ερωμένη μέσα στον Λευκό Οίκο.

Είναι μια ακόμη ένδειξη… παγωμάρας από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Πριν μερικές μέρες, άφησε τον σύζυγό της… σύξυλο στην πίστα του αεροδρομίου ενώ έφταναν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου και το προεδρικό ζεύγος αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για το Οχάιο. Ως είθισται, το προεδρικό ελικόπτερο τους περιμένει στον κήπο για να τους μεταφέρει στη βάση Άντριους όπου θα επιβιβαστούν στο Air Force One.

Εκείνη φορά μια ταμπά δερμάτινη φούστα ως το γόνατο, φυσικά ψηλοτάκουνες γόβες, κίτρινο πουλόβερ και κίτρινο παλτό. Περπατούν στο γρασίδι προς το ελικόπτερο με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν κάθε τους στιγμή.

Ο Ντόναλντ φαίνεται να απλώνει το χέρι του για να πιάσει εκείνο της Μελάνια. Αλλά δεν το… βρίσκει, γιατί εκείνη το κρατά επιμελώς κοντά στο σώμα της. Προσπαθεί μία, προσπαθεί δυο, κάποια στιγμή πιάνει το… νόημα. Και αμήχανος κοντοστέκεται (σχεδόν αναγκάζοντας τη Μελάνια να πέσει πάνω του) και χαιρετά τους δημοσιογράφους.

Δείτε και το video

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN

— NBC News (@NBCNews) February 5, 2018