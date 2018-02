Από την πρώτη στιγμή της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ (σ.σ. τον Νοέμβριο του 2016), η σχέση του με την -τρίτη κατά σειρά- σύζυγό του, Μελάνια, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που «έβλεπαν» δυσφορία στις κινήσεις της Μελάνια Τραμπ. Αργότερα έγιναν… περισσότεροι και τόνιζαν πως η Πρώτη Κυρία δεν χαίρεται ιδιαίτερα για τον νέο της ρόλο. Πλέον έχουν γίνει… αμέτρητοι αυτοί που μιλούν ακόμη και για χωρισμό του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ!

Οι πιο πρόσφατες αποκαλύψεις για σχέση του Τραμπ με μία πορνοστάρ στο παρελθόν ήταν -για πολλούς- η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής της Μελάνια Τραμπ.

Η οποία δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει κάτι για να… κωπάσουν οι φήμες! Τουναντίον! Οι δύο τελευταίες της δημόσιες εμφανίσεις έδωσαν… κιλά τροφής στις φήμες!

Το τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε πριν λίγες ώρες. Το προεδρικό ζεύγος μετέβη στη Φλόριντα για το σαββατοκύριακο. Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε και πρώτος βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς πίσω ο μικρός του γιος, Μπάρον κι αμέσως μετά η μητέρα του, Μελάνια Τραμπ.

Η οποία ήταν για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή. Φορούσε στενό μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα και επίσης μαύρες γόβες. Αυτό που έκλεψε όμως την παράσταση ήταν η εντυπωσιακή κόκκινη κάπα, την οποία είχε συνδυάσει με μια κόκκινη τσάντα.

Κι εκεί ήρθε το… γράψιμο! Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε για να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους, ωστόσο η Μελάνια Τραμπ έγινε… καπνός! Του γύρισε την πλάτη, έφυγε και κατεθύνθηκε προς την αυτοκινητοπομπή.

Δείτε καρέ – καρέ τα βίντεο από την στιγμή της άφιξης

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) February 3, 2018