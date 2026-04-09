Μελάνια Τραμπ: «Τα ψέματα για τη σχέση μου με τον Τζέφρι Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα, δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ»

Με έντονο ύφος και εμφανή εκνευρισμό, η Μελάνια Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια από τον Λευκό Οίκο βάζοντας τέλος, όπως είπε, στα σενάρια που την εμπλέκουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον στενό του κύκλο.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον διαβόητο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν ή με τη συνεργάτιδά του, Γκιλέιν Μάξγουελ.

Η Μελάνια Τραμπ θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για πιθανή σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντας όλα όσα ακούγονται ψευδή και παραπλανητικά. Όπως υποστήριξε, η γνωριμία της μαζί του περιορίστηκε αποκλειστικά σε μία κοινωνική συνάντηση το 2000, στην οποία βρισκόταν και ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Επστάιν πρέπει να τελειώσουν σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι ουδέποτε υπήρξε κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.

«Δεν είμαι μάρτυρας ούτε κατονομάζομαι σε οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις, δηλώσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν.»

Παράλληλα, διέψευσε και τις φήμες που υποστήριζαν ότι ο Έπσταϊν ήταν εκείνος που τη γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως και αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής.

«Δεν είμαι θύμα του Επστάιν», δήλωσε με έμφαση και πρόσθεσε ότι «ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία…». Ακόμη κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει δημόσιο βήμα στα πραγματικά θύματα της υπόθεσης ώστε να ακουστούν οι μαρτυρίες τους.

Melania Trump:



I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.



I met my husband by chance… pic.twitter.com/vkx4tjvgah — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

«Δεν είχα ποτέ καμία γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν. Δεν είχα καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν συμμετείχα ποτέ, δεν βρέθηκα ποτέ στο αεροπλάνο του Έπσταϊν και δεν επισκέφθηκα ποτέ το ιδιωτικό του νησί», πρόσθεσε ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη ξανά το 2019 αντιμετωπίζοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.