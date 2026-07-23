Λούβρο: Άνοιξε ξανά η γκαλερί του Απόλλωνα μετά την κλοπή του αιώνα, αλλά χωρίς τα πολύτιμα κοσμήματα – Εντυπωσιακές εικόνες

Η γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο άνοιξε ξανά για το κοινό την Τετάρτη (22.07.2026), εννέα μήνες μετά από τη κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Η ληστεία έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όχι μόνο λόγω της αξίας των κλοπιμαίων, αλλά και επειδή αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στα μέτρα ασφαλείας του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο.

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Οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να θαυμάσουν το πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό της αίθουσας του 17ου αιώνα, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους του Λούβρου, με τις επιχρυσωμένες οροφές και τις ελληνικές τοιχογραφίες. Ωστόσο, τα κοσμήματα δεν εκτίθενται πλέον εκεί, αλλά μεταφέρθηκαν σε άλλο, πιο ασφαλές σημείο του μουσείου, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, που σημείωσε ότι αυτή είναι μία «ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς ξανά την υπέροχη αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση αυτής της αίθουσας».

Η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ χαρακτήρισε την επαναλειτουργία της αίθουσας σύμβολο μιας νέας αρχής για το μουσείο, μετά από αυτό που περιέγραψε ως «τραύμα για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ δεσμεύτηκε για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα μουσεία της χώρας.

Η κινηματογραφική ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου

Η «κλοπή του αιώνα» σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, όταν δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην Πινακοθήκη Apollo με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Η ληστεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς και ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας στο πιο δημοφιλές μουσείο του κόσμου, το οποίο υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το περιστατικό οδήγησε επίσης σε διοικητικές αλλαγές στο Λούβρο, με τον Λοράνς ντε Καρ να αντικαθίσταται στην προεδρία του μουσείου από τον Κριστόφ Λεριμπό.

Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή της Γαλλίας είχε επισημάνει ότι τα ζητήματα ασφαλείας στα μουσεία είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που ενίσχυσε τη συζήτηση για την ανάγκη νέων επενδύσεων στην προστασία των πολιτιστικών θησαυρών.