Μέρκελ: Μερικό lockdown στη Γερμανία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου – Λουκέτο στην εστίαση

Μίνι lockdown ανακοίνωσε η Άνγκελα Μέρκελ στη Γερμανία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προκειμένου να αναχαιτιστεί η διασπορά του Covid19.

Η καγκελάριος Μέρκελ κατέληξε στην επιβολή μερικού lockdown σε συμφωνία με τους πρωθυπουργούς των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων. Το μέτρο περιλαμβάνει κλείσιμο των μπαρ και εστιατορίων από τη Δευτέρα (02.11.2020) και έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Γερμανία θα μένουν σε πρώτη φάση ανοιχτοί.

Ανοιχτά θα παραμείνουν, επίσης, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, με αυστηρούς περιορισμούς για αποφυγή του συνωστισμού. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 10 τ.μ.

Merkel about to announce 1 month partial lockdown in Germany starting Monday:

– bars / restaurants / leisure facilities close (state will reportedly pay up to 75% of lost profits)

– schools / shops stay open

– max. 2 households allowed to meet https://t.co/tqXLjpULkI