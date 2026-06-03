Κόσμος

«Έβρασε» τον Μάιο η Ισπανία: Καταγράφηκε ρεκόρ θανάτων με 101 νεκρούς λόγω καύσωνα

Πολλά μέρη στην Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωπα με θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο
In the middle of May, tourists walk the streets of Seville looking for shade and water. On 27 May 2026 in Seville, Andalusia (Spain), a strong African anticyclone has sent temperatures soaring in Seville, where highs of 37 °C are expected between Wednesday and Thursday, reaching 40 °C at the weekend and early June. Minimums will not fall below 18-22 °C, leading to tropical nights and a very dry and sultry atmosphere, with possible arrival of calima. 27 MAY 2026 María José López / Europa Press 05/27/2026
Photo / (Europa Press via AP)
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Πρωτόγνωρες ήταν οι θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες για πολλές περιοχές της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον Μάιο να είναι πολύ πιο υψηλές σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής, και ακόμη και στην πιο θερμή Ισπανία, ο καύσωνας προκάλεσε αρκετές απώλειες.

Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 03.06.2026, το υπουργείο Υγείας καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο υψηλότερος αριθμός για τον μήνα Μάιο από το 2015.

«Αυτός ο αριθμός είναι 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και καταγράφηκαν τον Μάιο την τελευταία δεκαετία», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας «τις σημαντικές επιπτώσεις των καυσώνων στην υγεία, ακόμη και πριν από την έναρξη του καλοκαιριού».

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε ένα σύστημα που ονομάζεται «MoMo» (Mortality Monitoring), το οποίο συλλέγει καθημερινά δεδομένα για τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της προβλεπόμενης θνησιμότητας με βάση ιστορικά δεδομένα.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο έχουν καταρριφθεί σε αρκετές ισπανικές πόλεις τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στον βορρά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), η οποία χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες «εξαιρετικά υψηλές για τον Μάιο» και τόνισε την «επιμονή» αυτού του καύσωνα, που διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά σχεδόν 10% για κάθε επιπλέον βαθμό πάνω από το καθορισμένο όριο υγείας, το σχέδιο πρόληψης του υπουργείου Υγείας, το οποίο ενεργοποιήθηκε από τις 13 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ειδοποίησης με χρωματική κωδικοποίηση (από πράσινο για «κανένα κίνδυνο» έως κόκκινο για «υψηλό κίνδυνο») για την ενημέρωση του κοινού.

Από το 2015, όταν ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία, και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, 27.564 θάνατοι στην Ισπανία «οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το 2022 ήταν η πιο θανατηφόρα χρονιά με 4.789 θανάτους, ακολουθούμενη από το 2025 με 3.832 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Η Ισπανία βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ εκείνη τη χρονιά, με μέση θερμοκρασία 24,2°C, σύμφωνα με την Aemet.

Αν και έχει συνηθίσει στις υψηλές θερμοκρασίες, η Ισπανία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνά και έντονα κύματα καύσωνα εδώ και αρκετά χρόνια, που μερικές φορές συμβαίνουν εκτός των καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες.

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