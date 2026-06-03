Κόσμος

Ιράν: «Μοναδική ασφαλής δίοδος στα Στενά του Ορμούζ αυτή που ορίζουμε εμείς» ξεκαθαρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Oι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ξεκαθαρίζουν ότι κάθε πλοίο που δεν θα ακολουθήσει την καθορισμένη διαδρομή θα αντιμετωπίσει πιθανές κυρώσεις
Πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ / Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους.

Σε ανακοίνωσή τους σήμερα (03.06.2026), οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος, ενώ επανέλαβαν ότι διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Oι IRGC, ξεκαθάρισαν επίσης ότι κάθε πλοίο που δεν θα ακολουθήσει την καθορισμένη διαδρομή θα αντιμετωπίσει πιθανές κυρώσεις.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dialogue Pakistan (@dialoguepakistan)

Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του Ιράν το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση εάν δεν ακολουθούν τους «κανονισμούς διέλευσης» που επιβάλλει η Τεχεράνη.

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