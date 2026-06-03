Ιράν: «Μοναδική ασφαλής δίοδος στα Στενά του Ορμούζ αυτή που ορίζουμε εμείς» ξεκαθαρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους.

Σε ανακοίνωσή τους σήμερα (03.06.2026), οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος, ενώ επανέλαβαν ότι διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

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Oι IRGC, ξεκαθάρισαν επίσης ότι κάθε πλοίο που δεν θα ακολουθήσει την καθορισμένη διαδρομή θα αντιμετωπίσει πιθανές κυρώσεις.

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Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του Ιράν το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες τόσο εμπορικά όσο και στρατιωτικά πλοία κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση εάν δεν ακολουθούν τους «κανονισμούς διέλευσης» που επιβάλλει η Τεχεράνη.