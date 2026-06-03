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Βρετανία: Νεκρά και τα τρία μέλη πληρώματος του ελικοπτέρου του Ναυτικού που συνετρίβη στη νότια Αγγλία

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ελικόπτερο Merlin του Βασιλικού Ναυτικού, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για μεταφορές, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και εκπαιδευτικές επιχειρήσεις.
Ελικόπτερο
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Και τα τρία μέλη του βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στο Ντέβον την Τετάρτη (03.06.2026).

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι το ελικόπτερο του βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας κατέπεσε σε χωράφι στο Σούρτον Ντάουν, κοντά στο Όουκχαμπτον, λίγο πριν τις 04:00 π.μ. τοπική ώρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 04:30 π.μ., ενώ έχουν εφαρμοστεί αποκλεισμοί σε κοντινούς δρόμους.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι το εμπλεκόμενο αεροσκάφος ήταν ένα ελικόπτερο Merlin του Βασιλικού Ναυτικού, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για μεταφορές, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και εκπαιδευτικές επιχειρήσεις.

Ένας εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 την Τετάρτη 3 Ιουνίου κοντά στο Σούρτον του Ντέβον.

Οι οικογένειες του προσωπικού έχουν ενημερωθεί και έχουν ζητήσει μια περίοδο χάριτος πριν από την ανακοίνωση περαιτέρω λεπτομερειών».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι είχε ενημερωθεί για το δυστύχημα και δήλωσε ότι θα ήταν μια «βαθιά ανησυχητική περίοδος» για τους πληγέντες, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται στις παρυφές του Ντάρτμουρ, μιας περιοχής που περιβάλλεται από βασικές στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της HMNB Devonport στο Πλύμουθ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως το RM Lympstone και το BRNC Dartmouth.

Ο στόλος των Merlin έχει ισχυρό ιστορικό επιχειρησιακής ασφάλειας, αλλά έχει εμπλακεί σε προηγούμενα περιστατικά.

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