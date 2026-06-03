Κόσμος

Αγία Πετρούπολη: Η στιγμή που ουκρανικό drone ταξιδεύει και «βουτάει» στον σταθμό πετρελαίου – Δείτε βίντεο

Στόχοι των ουκρανικών επιθέσεων ήταν επίσης ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό εργοστάσιο στην περιοχή Ταμπόφ και ένα αεροδρόμιο στην Κριμαία
Η στιγμή που το dorne πέφτει στο διυλιστήριο
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Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, καταγράφει τη στιγμή που ουκρανικό drone πετά πάνω από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, πριν κάνει ξαφνική «βουτιά» και πέσει στο ρωσικό διυλιστήριο, κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης από την Ουκρανία που έπληξε ρωσικούς στόχους.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 03.06.2026 και προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της πόλης, την ώρα που ξεκινούσε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, η σημαντικότερη οικονομική διοργάνωση της Ρωσίας, υπό την αιγίδα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, εκτός από το πετρελαϊκό τερματικό, στόχοι των επιθέσεων ήταν επίσης ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό εργοστάσιο στην περιοχή Ταμπόφ και ένα αεροδρόμιο στην Κριμαία. 

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει μία από τις στιγμές της επίθεσης, με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να διακρίνεται στον ουρανό πριν καταπέσει.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά drone καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας (02.06.2026) πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

«Η απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα έως αυτήν την εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, που εξυπηρετεί τον πόλεμο, είναι περίπου 1.100 χιλιόμετρα. Πλήγματα δέχτηκαν επίσης καθαρά στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ», έγραψε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο X.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι από την επίθεση υπήρξαν θύματα και τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν και ζημιές σε υποδομές. Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της διεξαγωγής του φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστού και ως «Νταβός του Πούτιν», όπου χιλιάδες επιχειρηματίες, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι από περισσότερες από 130 χώρες βρίσκονται στην πόλη για τις εργασίες της διοργάνωσης.

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