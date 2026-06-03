Οι δραματικές ώρες πριν από την απόσυρση του Μπάιντεν από τις εκλογές του 2024: «Τζίλι, δεν είχα άλλη επιλογή»

Το παρασκήνιο της ιστορικής απόφασης το Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεκλογική του εκστρατεία μετά το καταστροφικό debate του Ιουνίου 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, αποκάλυψε η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν.

Μιλώντας την Τρίτη (02.06.2026) σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της με τίτλο «View from the East Wing», η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν θυμήθηκε τη στιγμή κατά την οποία ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. «Μου είπε: “Τζίλι, δεν είχα άλλη επιλογή”» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Guardian. Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σε στελέχη και ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, με αρκετούς να ζητούν δημόσια την αποχώρησή του από την εκλογική αναμέτρηση.

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Μάλιστα όταν ρωτήθηκε αν η ίδια και ο σύζυγός της αιφνιδιάστηκαν από τις αντιδράσεις του κόμματός τους, η Τζιλ Μπάιντεν απάντησε ότι ένιωσαν βαθιά απογοήτευση: «Ο Τζο κι εγώ ήμασταν συντετριμμένοι. Άνθρωποι που θεωρούσαμε στενούς φίλους βγήκαν δημόσια και είπαν πραγματικά σκληρά πράγματα για τον Τζο. Αν ήθελαν να μας τα πουν προσωπικά, αυτό θα ήταν διαφορετικό. Όμως, το να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, να μιλούν στον Τύπο ή να στέλνουν άρθρα γνώμης ήταν πραγματικά οδυνηρό» ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η δημόσια πίεση που ασκήθηκε από στελέχη των Δημοκρατικών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του πρώην προέδρου να αποχωρήσει από την εκλογική διαδικασία.

Παράλληλα, ερωτηθείσα για τις αναφορές ότι η ίδια ενθάρρυνε τον σύζυγό της να συνεχίσει την εκστρατεία του, παρά τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονταν στο στενό του περιβάλλον υπογράμμισε πως: «Θα στήριζα τον Τζο είτε ήθελε να παραμείνει στην κούρσα είτε να αποχωρήσει. Για μένα, όμως, το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να πάρει μόνος του αυτή την απόφαση, γιατί ήταν μια επιλογή με την οποία θα έπρεπε να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του» δήλωσε.

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Λίγο μετά το debate του Ιουνίου 2024, η Τζιλ Μπάιντεν είχε επαινέσει δημόσια την εμφάνιση του συζύγου της, λέγοντάς του: «Τζο, τα πήγες εξαιρετικά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Γνώριζες όλα τα στοιχεία».

Ωστόσο, στα απομνημονεύματά της αλλά και στις συνεντεύξεις που ακολούθησαν, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας φοβήθηκε ακόμη και ότι ο σύζυγός της ενδεχομένως να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: ‘’Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό’’. Και κατατρόμαξα». Σκέφτηκα: “Τι στο καλό συμβαίνει;”», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να αισθάνεται θυμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο σύζυγός της μετά το ντιμπέιτ. «Όχι, δεν είμαι θυμωμένη. Ποιος είναι ο σκοπός του θυμού τώρα;» απάντησε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη διάγνωση του Τζο Μπάιντεν με καρκίνο, λέγοντας ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε την οπτική τους για τη ζωή: «Η διάγνωση του Τζο με καρκίνο σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά» είπε.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια Μπάιντεν εξαιτίας των προβλημάτων του γιου τους, Χάντερ Μπάιντεν: «Είναι δύσκολο να το λέω, αλλά ο Χάντερ ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας» δήλωσε.

Τέλος, τόνισε ότι πολλές αμερικανικές οικογένειες αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και παραδέχθηκε ότι ίσως θα έπρεπε να έχει μιλήσει περισσότερο δημόσια για το θέμα.