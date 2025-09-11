Μερτς: Φόβοι για υβριδικές απειλές κατά της Γερμανίας – Η κατάσταση της Ευρώπης είναι η σοβαρότερη μεταπολεμικά

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη, και περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί ως τη «σοβαρότερη της μεταπολεμικής ιστορίας».

Ακόμη, ο γερμανός καγκελάριος, ζήτησε οι μυστικές υπηρεσίες να λειτουργούν σε επίπεδο το οποίο «θα αντανακλά το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες» της χώρας, τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες υβριδικές απειλές από ολοένα και πιο επιθετικούς αντιπάλους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα του.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), πως «αυτή τη στιγμή, από πολλές απόψεις λειτουργούμε σε ένα πεδίο μεγάλης αβεβαιότητας. Η κατάσταση ασφάλειας δεν ήταν ποτέ στην μεταπολεμική ιστορία τόσο σοβαρή όσο σήμερα. Αμυνόμαστε καθημερινά σε υβριδικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών: δολιοφθορές, κατασκοπεία, εκστρατείες παραπληροφόρησης. Έχουμε και πάλι συστημικούς αντιπάλους και αντιπάλους στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο επιθετικοί» και τόνισε ότι «το πιο σημαντικό καθήκον αυτής της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει νέα θεμέλια για μια ασφαλή, κυρίαρχη Γερμανία».

Αναφερόμενος στον Μάρτιν Γιέγκερ, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα τα ηνία της BND, ο καγκελάριος τόνισε ότι η υπηρεσία «θα γίνει πιο αποτελεσματική απέναντι σε πολέμους, κρίσεις και αυξανόμενες απειλές» και συμπλήρωσε ότι «θέλουμε η BND να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο στις πληροφορίες».

Αναφέρθηκε και στην ευθύνη της Γερμανίας στην Ευρώπη αλλά και της οικονομικής ισχύος της, η συνεργασία με άλλες εγχώριες υπηρεσίες ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και με τους ξένους εταίρους, θα πρέπει να είναι άριστη, ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος και προανήγγειλε την δημιουργία «καλύτερου» νομικού πλαισίου για την λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Η κυριαρχία της Γερμανίας και της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας», τόνισε ακόμη.

Οπως είπε ακόμη, «σπάνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κατάσταση ασφαλείας της Γερμανίας ήταν τόσο σοβαρή».

Ο νέος επικεφαλής της BND, θα έχει ως βασική αποστολή του την αποκατάσταση της φήμης της υπηρεσίας, στην οποία καταλογίζεται μεταξύ άλλων η αποτυχία να προειδοποιήσει εγκαίρως για την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία. Ως διπλωμάτης καριέρας, o Μάρτιν Γιέγκερ θεωρείται ιδιαίτερα ικανός στην διαχείριση κρίσεων. Είχε εγκαταλείψει το διπλωματικό σώμα για την ελεύθερη οικονομία, ενώ υπηρέτησε ως πρέσβης στην Βαγδάτη και στην Καμπούλ και ως εκπρόσωπος Τύπου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο υπουργείο Εξωτερικών και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών, κατά την διάρκεια μάλιστα της ελληνικής κρίσης. Από τον Ιούλιο του 2023 ήταν ο πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο.