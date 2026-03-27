Μερτς: ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι απίθανο να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε αμφιβολίες αν και τόσο οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος.

Παράλληλα ο ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Χορμούζ, αλλά μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απλώς δεν έχω πειστεί ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα οδηγήσει πράγματι σε επιτυχία (…)Ένα μήνα μετά, δεν έχουμε σημάδια αποκλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μερτς στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν νομίζω ότι θα τον πετύχουν.

Τις περισσότερες φορές, αυτά τελειώνουν άσχημα», πρόσθεσε καγκελάριος, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.