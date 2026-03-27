Κόσμος

Μερτς: ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι απίθανο να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

«Ένα μήνα μετά, δεν έχουμε σημάδια αποκλιμάκωσης» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος
O Φρίντριχ Μερτς / Reuters

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε αμφιβολίες αν και τόσο οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος.

Παράλληλα ο ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως η Γερμανία είναι πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια επιχείρηση διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Χορμούζ, αλλά μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

«Απλώς δεν έχω πειστεί ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό δηλαδή που κάνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα οδηγήσει πράγματι σε επιτυχία (…)Ένα μήνα μετά, δεν έχουμε σημάδια αποκλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μερτς στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν νομίζω ότι θα τον πετύχουν.

Τις περισσότερες φορές, αυτά τελειώνουν άσχημα», πρόσθεσε καγκελάριος, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
159
114
45
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες – Νετανιάχου κατά Μοσάντ για «άστοχες» εκτιμήσεις – Βομβαρδίστηκε πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ιράν
Έξαλλος ο Βανς με τον Νετανιάχου επειδή παραπλάνησε τον πρόεδρο Τραμπ για «εύκολη επικράτηση» και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν - Ομοβροντία πυραύλων σε Ιράν, Λίβανο και Ισραήλ
Μάρκο Ρούμπιο
Newsit logo
Newsit logo