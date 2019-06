«Κύριε πρόεδρε, είμαι ενθουσιασμένη που καλωσορίζω εσάς και την κυρία Τραμπ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ απόψε, μόλις δώδεκα μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση στο κάστρο του Ουίνδσορ. Οι επισκέψεις Αμερικανών Προέδρων πάντα μας υπενθυμίζουν την στενή και μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε ακόμη μια ευκαιρία να τονίσουμε την τεράστια σημασία που και οι δύο χώρες αποδίδουν στην σχέση μας».

Queen Elizabeth II welcomes President Trump and first lady Melania Trump: “Tonight, we celebrate an alliance that has helped to ensure the safety and prosperity of both our peoples for decades, and which I believe will endure for many years to come” https://t.co/LpFnAdNWcS pic.twitter.com/m9m67ggKmT

Με αυτά τα λόγια, η Βασίλισσα Ελισάβετ καλωσόριζε τον αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, η οποία γοήτευσε την Αγγλία με την υπέρλαμπρη εικόνα της, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου η βασιλική οικογένεια παραθέτει το επίσημο δείπνο για το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Όλα αυτά σε μια αίθουσα μέσα στην οποία οι προετοιμασίες ήταν… πυρετώδεις ήδη από το πρωί της Δευτέρας, 03.06.2019, όταν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ έφτασαν στην Αγγλία, με το πρώτο πράγμα που είδαν πάντως πριν φτάσουν στο «νησί» να είναι… κάπως ιδιαίτερο!

Δύο περίπου ώρες πριν το δείπνο, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter έδωσε μια… γεύση από το μεγαλοπρεπές τραπέζι, με την εικόνα να δείχνει πως όλα ήταν έτοιμα και… στην εντέλεια.

Στο δείπνο δίνουν το παρών και 170 καλεσμένοι, εκτός φυσικά από τους… επίσημους προσκεκλημένους.

Και η πρώτη φωτογραφία από το δείπνο είναι γεγονός! Ο Ντόναλντ Τραμπ στέκεται με το σμόκιν του δίπλα στην Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία είναι ντυμένη στα λευκά.

‘Mr President, as we look to the future, I am confident that our common values and shared interests will continue to unite us.’

In her speech, The Queen spoke of the mutual aims and beliefs of the US and the UK. pic.twitter.com/1FRb2O12H7

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019