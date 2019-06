Βασιλική υποδοχή Τραμπ στο Λονδίνο – Η Βασίλισσα και η υπέρλαμπρη Μελάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έφτασαν στο Παλάτι του Μπάκινγχαμ όπου συναντήθηκαν με μέλη της Βασιλικής οικογένειας. Αρχικά τους υποδέχθηκαν ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα και τους συνόδευσαν στο Παλάτι όπου τους περίμενε η Βασίλισσα Ελισάβετ.

The Queen officially welcomes President Trump to Buckingham Palace, with the sound of a gun salute in the background#TrumpUKVisit latest updates: https://t.co/4zaqzAiNZz pic.twitter.com/yG3bG7qAVz

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 3, 2019