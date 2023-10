Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στη χερσαία επίθεση στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στη Μεσόγειο με μαχητικά αεροσκάφη, επιπλέον των δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την υποστήριξη του Ισραήλ.

Ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρεί στη Μέση Ανατολή αναχαίτισε χθες τρεις πυραύλους Κρουζ και αρκετά drones κοντά στις ακτές της Υεμένης, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τους μαχητές Χούτι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, χωρίς να έχει γίνει γνωστός τι στόχευαν.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να μετακινούν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην Μέση Ανατολή για να παράσχουν βοήθεια στο Ισραήλ αν χρειαστεί.

Ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του βρίσκονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα δεύτερο έχει φύγει από τις ΗΠΑ και κατευθύνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, τρία πολεμικά πλοία των Πεζοναυτών κινούνται στην περιοχή. Δεκάδες αεροσκάφη απεστάλησαν στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και οι αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων συνεργάζονται με τον ισραηλινό στρατό στον σχεδιασμό και τις πληροφορίες.

Το Ισραήλ ζήτησε την απομάκρυνση των κατοίκων από την Κιριάτ Σμόνα, μια πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου η κατάσταση είναι τεταμένη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές αρχές “ανακοίνωσαν την εφαρμογή σχεδίου για την απομάκρυνση των κατοίκων” της πόλης αυτής και τη μεταφορά τους “σε σπίτια υποδοχής που χρηματοδοτούνται από το κράτος”, επεσήμανε ο στρατός.

Η Κιριάτ Σμόνα έχει περίπου 25.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από τον συνοριακό φράκτη με τον Λίβανο.

Και ενώ όλος ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την χερσαία επίθεση του Ισραήλ, σε διάγγελμα του τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής (20.10.2023), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε πως “Χαμάς και Πούτιν θέλουν να αφανίσουν μια γειτονική δημοκρατία”, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ και την Ουκρανία έχουν κοινά κίνητρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως τη “μεγαλύτερη προτεραιότητα” να “φέρουμε τους ομήρους (που κρατάει η Χαμάς) πίσω στο σπίτι”, τονίζοντας ότι οι “ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αξιοπρέπεια και στην αυτοδιάθεση” και πως “οι πράξεις της Χαμάς δεν το αφαιρούν αυτό”.

Παρότι στο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό ο Τζο Μπάιντεν δεν στάθηκε σε αριθμούς, πηγές του Reuters αποκάλυψαν πως η στρατιωτική βοήθεια που θέλει να δώσει στο Ισραήλ θα είναι ύψους 14 δισ. δολαρίων!

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η μοναδική που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα μάλλον δεν ανοίγει σήμερα, Παρασκευή, για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει αποκλειστεί από ρεύμα, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα την ώρα που παράλληλα σφυροκοπείται αδιάλειπτα από τον ισραηλινό στρατό εδώ και 13 ημέρες.

Gaza’s only border crossing not controlled by Israel remains closed as negotiators work to convince Egypt to open Rafah to allow aid in and people out pic.twitter.com/I1w4u0OVFQ