Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για «κακοσκηνοθετημένο έργο», σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι έχει «ενδείξεις» πως η οργάνωση κρατούσε ομήρους σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της Γάζας, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Την Δευτέρα (13.11.2023), ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εμφανίστηκσε σε ένα βίντεο δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, στην Πόλη της Γάζας, όπου, όπως είπε, βρέθηκαν «ενδείξεις» της παρουσίας ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως ένα μπιμπερό ή ένα κομμάτι σχοινί κοντά σε μια καρέκλα.

Ο Ισραηλινός υποναύαρχος έδειξε επίσης ένα χαρτί κρεμασμένο σε έναν τοίχο λέγοντας ότι ήταν το «πρόγραμμα» των «δεσμοφυλάκων» της Χαμάς που κρατούσαν στο σημείο του παιδιατρικού νοσοκομείου της Γάζας τους ομήρους.

«Δεν υπάρχει ούτε μια απόδειξη» σε αυτό το βίντεο, απάντησε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, κάνοντας λόγο για «κακή σκηνοθεσία». «Ο κατακτητής (σ.σ. το Ισραήλ) πιστεύει ότι η παρουσία βρεφικών κρεβατιών σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο αποτελεί ασυνήθιστη απόδειξη, κοροϊδεύει τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το Αλ Ραντίσι έχει εκκενωθεί – «υπό την απειλή των όπλων», σύμφωνα με τη Χαμάς – και είναι πλέον άδειο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε «μια υποδομή της Χαμάς στο υπόγειο» του νοσοκομείου αυτού, σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ο οποίος εμφανίζεται να κάνει αυτοψία στον χώρο.

