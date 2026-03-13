Κόσμος

Μέση Ανατολή: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ – 4 νεκροί, δύο αγνοούμενοι

Φωτογραφικά ντοκουμέντα ενισχύουν την άποψη για σύγκρουση στον αέρα δύο «ιπτάμενων τάνκερ» της US Ait Force (USAF) πάνω από το Ιράκ
Stratotanker KC-135
Για δυστύχημα κάνει λόγο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σχετικά με την συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ, διαψεύδοντας το Ιράν που υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε από πύραυλο. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε επίσημα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόκειται για δυστύχημα που έγινε στο Ιράκ και τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος είναι νεκρά. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τους δύο αγνοούμενους.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

 

Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει τους Αμερικάνους

Μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι η συντριβή του KC-135 Stratotanker δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά και τον ισχυρισμό φιλοϊρανικής οργάνωσης ότι αυτή κατέρριψε με ρουκέτα το αμερικανικό αεροσκάφος, φωτογραφικά ντοκουμέντα ενισχύουν την άποψη περί σύγκρουσης στον αέρα δύο «ιπτάμενων τάνκερ» της US Ait Force (USAF).

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανοιχτές πηγές πληροφόρησης διακρίνεται στο δεύτερο αεροσκάφος της USAF που κατάφερε να προσγειωθεί επιτυχώς να λείπει τμήμα του κάθετου σταθεροποιητή, με πολλούς αναλυτές να συγκλίνουν στην άποψη περί ατυχήματος στον αέρα, δηλαδή σύγκρουσης των δύο KC-135.

 

Επίσης, άγνωστη παραμένει η τύχη άλλων δύο ανθρώπων, ενώ η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

