Μέση Ανατολή: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ – 4 νεκροί, δύο αγνοούμενοι

Για δυστύχημα κάνει λόγο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σχετικά με την συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ, διαψεύδοντας το Ιράν που υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε από πύραυλο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε επίσημα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόκειται για δυστύχημα που έγινε στο Ιράκ και τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος είναι νεκρά. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τους δύο αγνοούμενους.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει τους Αμερικάνους

Μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι η συντριβή του KC-135 Stratotanker δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά και τον ισχυρισμό φιλοϊρανικής οργάνωσης ότι αυτή κατέρριψε με ρουκέτα το αμερικανικό αεροσκάφος, φωτογραφικά ντοκουμέντα ενισχύουν την άποψη περί σύγκρουσης στον αέρα δύο «ιπτάμενων τάνκερ» της US Ait Force (USAF).

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανοιχτές πηγές πληροφόρησης διακρίνεται στο δεύτερο αεροσκάφος της USAF που κατάφερε να προσγειωθεί επιτυχώς να λείπει τμήμα του κάθετου σταθεροποιητή, με πολλούς αναλυτές να συγκλίνουν στην άποψη περί ατυχήματος στον αέρα, δηλαδή σύγκρουσης των δύο KC-135.

One of the US refueling aircraft involved in yesterday’s incident over Iraq was seen this morning at Ben-Gurion Airport missing a major part of its tail stabilizer, according to Israeli reports.



The photos show the damaged plane after landing in Israel, lacking a significant… pic.twitter.com/YNRKWhdtqz — Quds News Network (@QudsNen) March 13, 2026

A photo reportedly shows one of the USAF KC 135 tankers involved in today’s mid air collision over Iraq after it landed in Tel Aviv, Israel, with nearly half of its vertical stabilizer torn away.@Osinttechnical pic.twitter.com/Xoc3Yqz3zb — Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

Επίσης, άγνωστη παραμένει η τύχη άλλων δύο ανθρώπων, ενώ η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.