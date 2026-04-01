Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Επιθέσεις σε αεροδρόμιο του Κουβέιτ και σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κατάρ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Το Ισραήλ στοχοποίησε στελέχη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ανώτερο διοικητή» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, και «υψηλόβαθμο τρομοκράτη» στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, σε δυο χωριστά πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολά και άλλον υψηλόβαθμο τρομοκράτη», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και δεν ξεκαθαρίζει αν ο δεύτερος στόχος ανήκε στο λιβανικό σιιτικό κίνημα ή όχι.