Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Επιθέσεις σε αεροδρόμιο του Κουβέιτ και σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κατάρ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να τελειώσει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες», ενώ για πρώτη φορά ο Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η Τεχεράνη θέλει τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για 33η μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να τελειώσει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες», ενώ για πρώτη φορά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η Τεχεράνη θέλει τον τερματισμό της σύγκρουσης με εγγυήσεις. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Τεχεράνη, ενώ επίθεση με drones του Ιράν έπληξε το αεροδρόμιο στο Κουβέιτ προκαλώντας πυρκαγιές σε δεξαμενές καυσίμων και ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε κοντά στο Κατάρ. Δείτε όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες

06:44 | 01.04.2026
Το Ισραήλ στοχοποίησε στελέχη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη «ανώτερο διοικητή» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, και «υψηλόβαθμο τρομοκράτη» στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, σε δυο χωριστά πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολά και άλλον υψηλόβαθμο τρομοκράτη», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και δεν ξεκαθαρίζει αν ο δεύτερος στόχος ανήκε στο λιβανικό σιιτικό κίνημα ή όχι.

06:42 | 01.04.2026
Ο Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Αύριο το βράδυ στις 9» (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), «ο πρόεδρος Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος για να δώσει νέες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το Ιράν», ανέφερε η κ. Λέβιτ.

06:40 | 01.04.2026
Επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, δεξαμενές καυσίμων στις φλόγες

Eπιδρομή drones αποδιδόμενη στο Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του μικρού εμιράτου, το KUNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

«Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη επίθεση με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που το υποστηρίζουν», ανέφερε ο Αμπντουλά αλ Ράτζι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα drones «στοχοποίησαν (...) δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά», πάντως δεν υπήρξαν θύματα.

06:39 | 01.04.2026
Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούστηκε σειρά ισχυρών εκρήξεων στο βόρειο, στο ανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Εκρήξεις καταγράφτηκαν «σε βόρειες, ανατολικές και κεντρικές συνοικίες» της πρωτεύουσας του Ιράν, σημείωσε το IRIB, το δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης, αναφερόμενο σε νέες αμερικανοϊσραηλινές «επιθέσεις».

06:38 | 01.04.2026
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα κοντά στο Κατάρ

«Άγνωστο βλήμα» χτύπησε δεξαμενόπλοιο στον θαλάσσιο χώρο περίπου 17 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη αναφορά του πλοιάρχου.

 «Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το κύτος πάνω από την ίσαλο γραμμή», ανέφερε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι δεν διαπιστώθηκε ρύπανση του περιβάλλοντος.

06:31 | 01.04.2026
