Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την εκστρατεία σε δύο με τρεις εβδομάδες είπε ο Τραμπ – Οι 18 αμερικανικές εταιρείες που απειλεί να χτυπήσει άμεσα το Ιράν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης, ότι «δεν χρειάζεται συμφωνία του Ιράν για να λήξει ο πόλεμος» και πως η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιτύχει αλλαγή του καθεστώτος στην Τεχεράνη
Καπνός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό / REUTERS / Φωτογραφία Amr Abdallah Dalsh

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση την Τρίτη (31.03.2026) για 32η ημέρα. Την ίδια ώρα τα σενάρια για λήξη της σύρραξης μέσω της διπλωματίας μάλλον ξαναγράφονται, αφού ούτε το Ιράν, ούτε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δείχνουν ειλικρινή διάθεση για κάποια – μερική έστω – κατάπαυση του πυρός, παρά τις δημόσιες δηλώσεις τους.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες παραμένει έκρυθμη με όλα τα εμπόλεμα μέρη να πατάνε συνεχώς τη σκανδάλη, και ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μπαίνει αισίως στον Απρίλιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να καταφύγουν «σε ασφαλείς χώρους», ενώ και τρίτο αεροπλανοφόρο πλέει προς την περιοχή, όπως γράφει η «Wall Street Journal».

«Θα συνεχίσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν», δηλώνει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ξεκαθαρίζει ότι «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει».

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν διαμηνύει πως «είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε τον πόλεμο, αλλά θέλουμε εγγυήσεις».

Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την εκστρατεία στο Ιράν σε «δύο με τρεις εβδομάδες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Τραμπ: Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν τις επιθέσεις στο Ιράν σε «δύο με τρεις εβδομάδες». Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε επίσης, ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιτύχει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι. Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

Είπε επίσης, ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας» με το Ιράν για να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά το να μην μπορεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως επιδίωξε ποτέ. «Τότε θα φύγουμε», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Τρίτη, μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ είχε επαναλάβει ότι «ο πόλεμος με το Ιράν πιθανότατα θα τελειώσει σύντομα», και πρόσθεσε ότι άλλες χώρες μπορούν να ανοίξουν ξανά μόνες τους τα Στενά του Ορμούζ. Επιτέθηκε και στο NATO, λέγοντας ότι «όλοι τους είναι απαίσιοι, να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο, δεν υπάρχει απειλή στα Στενά».

«Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος».

Ύστερα από έναν μήνα πολέμου, οι ΗΠΑ «έχουν αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν και έφεραν στο προσκήνιο μία ηγεσία που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη» από την προηγούμενη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Καπνοί από επίθεση στη Σαουδική Αραβία REUTERS / Φωτογραφία Stringer

Ταξιδιωτική οδηγία για τους Αμερικανούς στη Σαουδική Αραβία

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (31.03.2026) ότι παρακολουθεί τις απειλές εναντίον Αμερικανών στη Σαουδική Αραβία και κάλεσε όλους τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται σε αυτήν τη χώρα να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους.

«Παρακολουθούμε αναφορές για απειλές σε τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται Αμερικανοί πολίτες», ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία σε ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε. «Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς πολίτες ότι ξενοδοχεία και άλλα σημεία συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, ενδέχεται να αποτελούν πιθανούς στόχους», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία ζήτησε από τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα μέχρι νεωτέρας.

Η τελευταία οδηγία εκδόθηκε αφού οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή από την Τετάρτη, 1η Απριλίου, σε αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Εκτόξευση πυραύλου από ιρανικό πολεμικό πλοίο / IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / File Photo

Οι ακόλουθες 18 εταιρείες θα αποτελούν στόχο του Ιράν από την 1η Απριλίου

Apple

Boeing

Cisco

Dell

G42 ( εταιρεία χαρτοφυλακίου ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

General Electric

Google

HP

IBM

Intel

JP Morgan

Meta

Microsoft

Nvidia

Oracle

Palantir (αμερικανική εταιρεία λογισμικού)

Spire Solutions (εταιρεία κυβερνοασφάλειας από τα Εμιράτα)

Tesla.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Bush / πηγή φωτογραφίας Χ

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή και το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush

Εν πλω προς τη Μέση Ανατολή είναι το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες… Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian / AP

Πεζεσκιάν: Ναι μεν αλλά

«Είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε τον πόλεμο, αλλά θέλουμε εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Αλλά την ίδια ώρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτσί, δήλωνε ότι η Τεχεράνη δεν απάντησε στις 15 προτάσεις των ΗΠΑ και δεν υπέβαλε προτάσεις ή όρους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Benjamin Netanyahu / REUTERS / Φωτογραφία Ronen Zvulun

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

 

Σημείωσε, επίσης, πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτά τα σχόλια σε τηλεοπτικό μήνυμα, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφότου ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυε πως η Τεχεράνη επιθυμεί να «βάλει τέλος στον πόλεμο», όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων» εναντίον της χώρας του.

Καπνοί στην Βηρυτό μετά από ισραηλινή επίθεση / REUTERS /Mohamed Azakir

Χάος στη Βηρυτό

Νέο ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο, όπου φέρονται να κρύβονταν μέλη της φιλοϊρανικής λιβανέζικης οργάνωσης, Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νέων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, ενώ τέσσερις νεκροί ήταν ο απολογισμός επίθεσης στην περιοχή της Σιδώνας.

 

Σε μία τρίτη επίθεση στην Μπιντ Τζμπέιλ, επλήγη σημείο συγκέντρωσης των προσκόπων Risala – μίας λιβανέζικης οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ – προκαλώντας τον θάνατο ενός διασώστη και τον τραυματισμό άλλων 13 ανθρώπων.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στον Λίβανο, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Iσραήλ έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά γενικευμένης στρατιωτικής κλιμάκωσης, επηρεάζοντας άμεσα αμάχους, κρίσιμες υποδομές και την ίδια την UNIFΙL.

Τουλάχιστον 1.247 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 3.680 τραυματιστεί και περίπου 1,16 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από 200.000 έχουν περάσει στη Συρία.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και ότι μόνο μέσω πολιτικής διαδικασίας μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

