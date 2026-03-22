Μέση Ανατολή: Εντείνεται η ανησυχία για την επόμενη φάση του πολέμου – Θάνατος και απειλές με «φόντο» τα Στενά του Ορμούζ

23 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπληρώθηκαν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και αργά το βράδυ της Κυριακής (22/3/26) να μιλάει για «ολική καταστροφή του Ιράν».

Την ίδια ώρα, τα πολεμικά χτυπήματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να στοχεύει για ακόμα μια φορά την Τεχεράνη, με ένα καταστροφικό μπαράζ επιθέσεων. Χτυπήματα έγιναν επίσης στη Σαουδική Αραβία, στο Λίβανο αλλά και στη Βαγδάτη ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι έστειλε ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Το μεσημέρι της Κυριακής (22/3/26) η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανατίναξε την γέφυρα Κασμίγια, που βρίσκεται σε παράκτιο αυτοκινητόδρομο και σύμφωνα με τους επιτιθέμενους, εκεί δραστηριοποιούνται μαχητές της Χεζμπολάχ.

WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon pic.twitter.com/h37Vdhd14F — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 22, 2026

Τραμπ: «Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν»

Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε μεταξύ άλλων το βράδυ της Κυριακής (22/3/26): «Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας – το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό.

Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό».

Trump on Iran:



You’ll soon find out what will happen with the ultimatum on the power stations – the result will be very good.



There will be a total destruction of Iran, and it’s going to work out great.



Source: Israeli Channel 13 pic.twitter.com/sw2fFYCsDq — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

«Ο πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ (σ.σ. στον Λίβανο) μόλις ξεκίνησε», δήλωνε νωρίτερα ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, στρατηγός Eyal Zamir.

Απάντηση Πεζεσκιάν σε Τραμπ: «Σενάριο φαντασίας ο αφανισμός του Ιράν»

Στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Με ανάρτηση στα social media ο Πεζεσκιάν είπε: «Το σενάριο φαντασίας περί αφανισμού του Ιράν αποκαλύπτει την απόγνωση και την αδυναμία απέναντι στην απόφαση ενός ιστορικού λαού. Οι απειλές και οι δολοφονίες κάνουν τον λαό του Ιράν πιο ενωμένο. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στα πλοία όλων των χωρών, με εξαίρεση αυτών που υποστηρίζουν την επίθεση εναντίον μας».

Ο ίδιος καταλήγει λέγοντας: «Στις απειλές και στα παραληρήματα θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση στο πεδίο».

The illusion of erasing Iran from the map shows desperation against the will of a history-making nation. Threats and terror only strengthen our unity. The Strait of Hormuz is open to all except those who violate our soil. We firmly confront delirious threats on the battlefield. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 22, 2026

Πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Axios: Τα 6 σημεία που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

Σύμφωνα με το Αxioς, η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, επεξεργάζεται μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με έξι όρους προς την Τεχεράνη.

Οι όροι αυτοί είναι οι εξής:

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η διακοπή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν για πέντε χρόνια, ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου, και παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.

Αυτές τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τις είχε πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο των 12 ημερών το περασμένο καλοκαίρι.

pic.twitter.com/YdLVTnKmAm — Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 22, 2026

Μαρκ Ρούτε: Θα ξανανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ

«Απόλυτα πεπεισμένος» πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα καταφέρει να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εμφανίστηκε με συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Ολλανδός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε αργά το βράδυ της Κυριακής (22/3/26).

Παράλληλα, εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στις στρατιωτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «κρίσιμη». Ο Ρούτε κάλεσε τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας να ενωθούν στην υποστήριξη των ενεργειών των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις χρειάζονται χρόνο για να συντονιστούν, δεδομένου ότι δεν ήταν ενήμερες για προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες.

«Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη επίθεση κατά της αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό πραγματοποιήθηκε με ιρανικούς διηπειρωτικούς πυραύλους», είπε ο Ρούτε, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής επιβεβαίωση για την προέλευση των πυραύλων βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων που έπληξαν τις εγκαταστάσεις.

NEW: NATO Secretary General Mark Rutte tells CBS they “cannot confirm” Israel’s assessment that missiles fired at Diego Garcia were Iranian intercontinental ballistic missiles.



Rutte also tried to frame the war as a necessity and called on Americans to back President Trump,… pic.twitter.com/38n3t7oypY — Drop Site (@DropSiteNews) March 22, 2026

Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να μπει στον πόλεμο – «Το Ιράν απειλεί όλο τον κόσμο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφτηκε την πόλη Αράντ, που δέχθηκε το Σάββατο (21.03.2026) σφοδρή ιρανική πυραυλική επίθεση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον του Ιράν.

Η ανεπιτυχής επίθεση του Ιράν στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό δείχνει ότι η Τεχεράνη έχει την ικανότητα να χτυπάει στόχους σε μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με όσα πιστεύαμε προηγουμένως, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έπειτα πρόσθεσε:

«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη, έχουν βάλει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ εκβιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην συνέχεια ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Netanyahu on Iran:



It’s time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. pic.twitter.com/Y7nG7rsXIW — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Ιράν: Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, νέος στόχος του πολέμου;

Οι κρίσιμες υποδομές της περιοχής έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου ή πυρηνικές μονάδες.

Τώρα, η σύρραξη μπορεί να επεκταθεί στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ουάσινγκτον απειλεί με επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών, αν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει έως τη Δευτέρα (23.03.2026) το άνοιγμα των κρίσιμων για τη μεταφορά πετρελαίου, Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν διαθέτει περισσότερους των 90 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στις ακτές του Κόλπου, στην «καρδιά» των εχθροπραξιών.

Περίπου το 38% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από σταθμούς συνδυασμένου κύκλου (που χρησιμοποιούν τουρμπίνες φυσικού αερίου και ατμού), ακολουθούν οι σταθμοί φυσικού αερίου (26%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 13% της παραγωγής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna (Δεκέμβριος 2024).

Η πυρηνική ενέργεια δεν αντιστοιχεί παρά στο 1% των πηγών τροφοδοσίας: Το Ιράν διαθέτει ένα και μοναδικό πυρηνικό σταθμό σε λειτουργία, τον σταθμό του Μπουσέρ, ρωσικής κατασκευής και δυναμικότητας 1.000 mégawatts.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η Τεχεράνη και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων ακόμη πυρηνικών σταθμών στο νότιο Ιράν, δυναμικότητας 1.255 MW ο καθένας, σύμφωνα με το Irna.

Το έδαφος του Ιράν είναι άγονο και η χώρα βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με «επεισόδια» ξηρασίας και πολύ θερμά καλοκαίρια, συνθήκες που αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τους σημαντικούς πόρους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, η χώρα γνωρίζει ελλείψεις ενέργειας, εξαιτίας της παλαιότητας των υποδομών της και των διεθνών κυρώσεων. Κατά συνέπεια, το Ιράν αναγκάζεται περιοδικά να βάζει δελτίο στην ηλεκτρική ενέργεια ελλείψει επαρκούς φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών σταθμών.

Ο σημαντικότερος ιρανικός ηλεκτρικός σταθμός βρίσκεται στην Νταμαβάντ, στην περιφέρεια της επαρχίας της Τεχεράνης, την οποία και τροφοδοτεί εν μέρει. Είναι δυναμικότητας 2.900 MW. Ο δεύτερος μεγαλύτερος ιρανικός ηλεκτρικός σταθμός είναι ο Σαχίντ Σαλίμι στη Νέκα, στην επαρχία Μαζανταράν. Είναι δυναμικότητας 2.214 MW. Ο τρίτος, ο Σαχίντ Ραζάι, βρίσκεται στην επαρχία Καζβίν. Είναι δυναμικότητας 2.042 MW.