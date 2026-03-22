Μέση Ανατολή – Λίβανος: «Προοίμιο ισραηλινής χερσαίας εισβολής η ανατίναξη της γέφυρας Κασμίγια» – Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ – Live όλες οι εξελίξεις

Την 23η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, «άνοιξε» το τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, με την απειλή, σε αντίθετη περίπτωση, να αφανίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν. Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (22/3/26) οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να κλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανατίναξε την γέφυρα Κασμίγια, σε παράκτιο αυτοκινητόδρομο, όπου σύμφωνα με τους επιτιθέμενους, δραστηριοποιούνται μαχητές της Χεζμπολάχ. Δείτε όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα του, λέγοντας ότι «οι επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις στο νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα στη γέφυρα Κασμίγια πάνω από τον ποταμό Λιτάνι αποτελούν προοίμιο μιας χερσαίας εισβολής».
Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι «η επίθεση στις γέφυρες του ποταμού Λιτάνι, μιας ζωτικής σημασίας υποδομής για τους πολίτες, αποτελεί μια προσπάθεια διακοπής της γεωγραφικής σύνδεσης μεταξύ του νότιου Λιβάνου με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, την εδραίωση της κατοχής και την προώθηση της ισραηλινής επέκτασης στο λιβανέζικο έδαφος».
Η ισραηλινή αστυνομία επιτέθηκε σε ομάδα δημοσιογράφων έξω από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ το βράδυ της περασμένης Τρίτης, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να καλύψουν τις προσευχές των μουσουλμάνων για το τέλος του Ραμαζανιού.
Μουσουλμάνοι πιστοί, στους οποίους απαγορεύτηκε να προσευχηθούν στο τζαμί Αλ-Άκσα λόγω περιορισμών εν καιρώ πολέμου, οδηγήθηκαν από την αστυνομία σε ένα σημείο κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, όμως στη συνέχεια τους πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ότι αστυνομικοί προκάλεσαν ζημιές στον φωτογραφικό τους εξοπλισμό και κατάσχεσαν κάρτες μνήμης. Μια δημοσιογράφος του CNN υπέστη κάταγμα στο καρπό και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε κοντινό νοσοκομείο.
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και δύο δημοσιογράφοι, ενώ συνάδελφοί τους κατέγραφαν το περιστατικό.
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία κατηγόρησε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις εντολές, ισχυριζόμενη ότι συμμετείχαν στις ταραχές και συνέχισε αναφέροντας ότι «μόνο αφού συνελήφθησαν αυτοπροσδιορίστηκαν ως δημοσιογράφοι και αφέθηκαν ελεύθεροι».
Η Ένωση Δημοσιογράφων στο Ισραήλ χαρακτήρισε την ανακοίνωση της αστυνομίας ως «ανακριβή ως προς τα γεγονότα» και κάλεσε τον αστυνομικό επίτροπο να θέσει αμέσως σε διαθεσιμότητα τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς και να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα.
Ο Νιρ Γκοντάρζ, μέλος του Ένωσης, που ασχολείται με θέματα βίας κατά δημοσιογράφων, δήλωσε ότι η αστυνομία στόχευσε σκόπιμα τους δημοσιογράφους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι βρίσκονταν στο σημείο.
Η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA) καταδίκασε επίσης την «απρόκλητη επίθεση» εναντίον δημοσιογράφων. «Η FPA καλεί την Ισραηλινή Αστυνομία να λάβει άμεσα μέτρα κατά των αστυνομικών που εμπλέκονται σε αυτήν την απρόκλητη επίθεση και να ενεργήσει στο μέλλον για να διαφυλάξει την ελευθερία του Τύπου, αντί να την καταπατά», ανέφερε η οργάνωση.
Από την πλευρά του, το CNN εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: «Το βράδυ της Τρίτης, μία παραγωγός του CNN ήταν ανάμεσα σε ομάδα δημοσιογράφων που κάλυπταν μουσουλμάνους πιστούς που προσεύχονταν έξω από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο διέλυσαν βίαια το πλήθος, στο οποίο περιλαμβάνονταν πολλοί δημοσιογράφοι. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, ένας αστυνομικός άρπαξε την παραγωγό μας προκαλώντας κάταγμα στον καρπό που απαιτούσε νοσοκομειακή περίθαλψη. Απαιτούμε εξηγήσεις και λογοδοσία για αυτήν την απρόκλητη επίθεση και παραπέμπουμε το θέμα στις αρμόδιες αρχές. Ως δημοσιογράφοι, τηρούμε τους κανονισμούς της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου σε καιρό πολέμου, αλλά αυτοί οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση στους αστυνομικούς να επιτίθενται σε δημοσιογράφους».
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί άνετα να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν και δεν θα χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους για να το κάνει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου ενημέρωσης NBC News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «έχουμε άφθονα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι ένα συμπληρωματικό κονδύλι που ζήτησε το αμερικανικό Πεντάγωνο, ύψους 200 δισεκατομμυρλιων δολαρίων, αφορά τις μελλοντικές δυνατότητες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενισχύσει τον στρατό, όπως έκανε στην πρώτη του θητεία, όπως κάνει τώρα στη δεύτερη θητεία του, και θέλει να βεβαιωθεί ότι ο στρατός θα είναι καλά εφοδιασμένος στο μέλλον», δήλωσε ο Μπέσεντ.
Αυτό το αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς, ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, να αμφισβητούν την ανάγκη μετά τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκαν το 2025.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού με νέο διάγγελμα ανακοίνωσε τα αντίποινα του Ιράν σε περίπτωση που ο «τρομοκράτης Αμερικανός πρόεδρος χτυπήσει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»
Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τον εχθρό και για την επιβλαβή διέλευση. Δεν έχουν ακόμη κλείσει εντελώς και ελέγχουμε με έξυπνο τρόπο την αβλαβή διέλευση, βάσει συγκεκριμένων κανονισμών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας.
Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ κάνουν πραγματικότητα τις απειλές τους κατά των σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν, θα ληφθούν αμέσως τα ακόλουθα τιμωρητικά μέτρα:
- Το Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς και δεν θα ανοίξουν ξανά μέχρι να ανοικοδομηθούν οι κατεστραμμένοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μας.
- Όλες οι υποδομές ενέργειες, κέντρα τεχνολογιών και πληροφοριών του Ισραήλ θα στοχοποιηθούν.
- Αντιστοίχως όλες οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στην περιοχή θα καταστραφούν ολοσχερώς.
- Όλες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι».
Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος επιδιώκει να έχει λόγο στην επόμενη ημέρα της χώρας, διαφωνεί με την πρακτική ΗΠΑ και Ισραήλ να βομβαρδίζουν μη στρατιωτικές υποδομές και ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να σταματήσει αυτό.
«Οι πολιτικές υποδομές του Ιράν», γράφει μεταξύ άλλων στο Χ (πρώην Twitter), «ανήκουν στον ιρανικό λαό και στο μέλλον ενός ελεύθερου Ιράν. Οι υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν τον μηχανισμό καταστολής και τρόμου που χρησιμοποιείται για να εμποδίσει αυτό το μέλλον να γίνει πραγματικότητα.
Το Ιράν πρέπει να προστατευθεί. Το καθεστώς πρέπει να καταργηθεί.
Ζητώ από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να συνεχίσουν να στοχεύουν το καθεστώς και τον μηχανισμό καταστολής του, αφήνοντας παράλληλα ανέπαφη την πολιτική υποδομήπου θα χρειαστούν οι Ιρανοί για να ξαναχτίσουν τη χώρα μας».
Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών στον Λίβανο από τα ισραηλινά πλήγματα., όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Ειδικότερα, 1.029 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.786 ακόμη έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.
Στις 2 Μαρτίου 2026 η Χεζμπολάχ «έσπασε» την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να ανοίξει δεύτερο πολεμικό μέτωπο για την ισραηλινή πλευρά.
Η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση του Λιβάνου προχώρησε στην ενέργεια αυτή για να υποστηρίξει την Τεχεράνη απέναντι στην κοιν΄αμερικανοϊσραηλινή πολεμική εκστρατεία.
Στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη ότι έχει 48 ώρες να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ειδάλλως θα υποστεί καταστροφικές επιθέσεις απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Με ανάρτηση στα social media ο Πεζεσκιάν είπε: «Το σενάριο φαντασίας περί αφανισμού του Ιράν αποκαλύπτει την απόγνωση και την αδυναμία απέναντι στην απόφαση ενός ιστορικού λαού. Οι απειλές και οι δολοφονίες κάνουν τον λαό του Ιράν πιο ενωμένο. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στα πλοία όλων των χωρών, με εξαίρεση αυτών που υποστηρίζουν την επίθεση εναντίον μας».
Ο ίδιος καταλήγει λέγοντας: «Στις απειλές και στα παραληρήματα θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση στο πεδίο».
Με μια... πανηγυρική ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι το «Ιράν πέθανε» και στη συνέχεια αφήνει αιχμές για την αμερικανική αντιπολίτευση.
«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να κλείσει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Χθες Σάββατο (21.03.2026) το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πληξει τους ιρανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.
Η κυκλοφορία στα κρίσιμης σημασίας στενά, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σχεδόν σταματήσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.
Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε πολλά πλοία, λέγοντας ότι αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» που τα απέτρεπαν από το να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον θαλάσσιο δίαυλο.
Τις τελευταίες ημέρες η Τεχεράνη επέτρεψε, ωστόσο, τη διέλευση ορισμένων πλοίων που προέρχονται από χώρες τις οποίες θεωρεί φιλικές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπλοκάρει εκείνα από χώρες τις οποίες κατηγορεί ότι έλαβαν μέρος στην «επίθεση» εναντίον του.
Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν απείλησε να θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.
Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα το πρωί ότι θα βομβαρδίσει γέφυρες του νοτίου Λιβάνου και πιο συγκεκριμένα γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, σε μια προσπάθεια να «κόψει» την αναδιοργάνωση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
Τελικά, λίγο μετά τις 3:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), η ισραηλινή αεροπορία ανατίναξε την γέφυρα Κασμίγια.
Σχετικά πλάνα από την αεροπορική επίθεση δημοσιεύτηκαν στα social media. Η γέφυρα αυτή βρίσκεται σε παράκτιο αυτοκινητόδρομο και το Ισραήλ είχε πολλάκις δηλώσει ότι μαχητές της Χεζμπολάχ δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
