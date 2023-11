Επίθεση με πυροβολισμούς κατά του κονβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (7.11.2023) αργά το μεσημέρι στη Γάζα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση «Παιδιά του Abu Jandel».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, πήγε σήμερα στη Δυτική Όχθη στη Γάζα για μια συνάντηση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που συγκλονίζει εδώ και έναν μήνα τη Μέση Ανατολή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από το πρακτορείο EHA MEDYA, το οποίο μετέδωσε και την είδηση, ακούγονται οι πυροβολισμοί κατά ριπάς από την οργάνωση ενώ ένας φρουρός του Μαχμούντ Αμπάς έπεσε νεκρός, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα «Παιδιά του Abu Jandel» έδωσαν τελεσίγραφο 24 ωρών στον Μαχμούντ Αμπάς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά του Ισραήλ για την προστασία της Γάζας.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση «Παιδιά του Abu Jandel» έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της και ισχυρίζεται ότι είναι μέλη του μηχανισμού ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη.

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".



In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D