Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν δεν «θάβουν το τσεκούρι του πολέμου» και βάζουν στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι φλόγες στη Μέση Ανατολή δεν λένε να σβήσουν, δυο εβδομάδες αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, με τις χώρες του Κόλπου να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Και όπως όλα δείχνουν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να λήξει γρήγορα καθώς τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και το Ιράν διαλαλούν πως δεν έχουν καμία διάθεση για εκεχειρία, αλλά αντίθετα θα συνεχίσουν τα χτυπήματα με πυραύλους και drones.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχει πετύχει συντριπτικό χτύπημα στο Ιράν, πως το έχει κατατροπώσει και πλέον βάζει στο μικροσκόπιο τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα ο Τραμπ επανέλαβε και σήμερα (14/03/2026) το κάλεσμά του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν μαζί τους εν μέσω του πολέμου κατά του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Χορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε – πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν αυτό.

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που δεν εμφανίστηκε «ζεστή» για να στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή για να ακολουθήσει η Γαλλία το βράδυ του Σαββάτου, η οποία είπε ένα ηχηρό «όχι», ενώ έκανε λόγο για κινδυνολογία.

Στο μεταξύ η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να φύγουν αμέσως, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανοί πολίτες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την επιλογή τους, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά για τους συμμάχους μας

Την ίδια ώρα το Ιράν επιμένει πως διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ ενώ τονίζει σε όλους τους τόνους πως παραμένουν ανοικτά για τους συμμάχους της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, δηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει κλείσει ακόμη το Στενό του Ορμούζ και ότι «απλώς τελεί υπό έλεγχο».

Μάλιστα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για fake news αναφορικά με την καταστροφή ιρανικών σκαφών και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων.

«Οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κατέστρεψαν τα πλοία μας και συνόδευσαν πετρελαιοφόρα, και τώρα ζητούν υποστήριξη από άλλους», δήλωσε ο Τανγκσίρι σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα και η Τεχεράνη απέρριψε την οποιαδήποτε προσπάθεια για εκεχειρία μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης πέφτουν στο κενό

Πάντως αρκετές χώρες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ομάν να έχει επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, χωρίς ωστόσο καμία επιτυχία.

Το Ιράν απορρίπτει αυτές τις προσπάθειες μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν να βομβαρδίζουν την χώρα, ενώ κάνουν λόγο και για αποζημιώσεις από τις καταστροφές που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου.

Επίσης απειλεί να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις Αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, στην περίπτωση που χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές της χώρας. Και πως δεν θα βάλει στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα η Τεχεράνη μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις γειτονικές χώρες να διώξουν τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

Και πρόσθεσε πως «το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους».

Ο ρόλος της Χεζμπολάζ και η αντίδραση του Λιβάνου

Η Χεζμπολάχ μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν έχει βγει μπροστά και πολεμάει στο πλευρό των Φρουρών της Επανάστασης, με την κυβέρνηση στον Λίβανο να λέει πως γιαυτό τον λόγο δέχονται δέχονται ομοβροντία πυραύλων.

Η κυβέρνηση στον Λίβανο είναι αντίθετη με την Χεζμπολάχ με τον υπουργό Δικαοσύνης να δηλώνει πως «αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη» στη χώρα.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου, Άντελ Νασάρ, δήλωσε ότι η άρνηση της Χεζμπολάχ να συνεργαστεί με τη λιβανική κυβέρνηση και η απόφαση της οργάνωσης να εκτοξεύσει ρουκέτες προς το Ισραήλ έχουν δώσει στο Ισραήλ το «πρόσχημα» για να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της χώρας.

Η Χεζμπολάχ συμπεριφέρεται σαν να θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον περιφερειακό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ «το συμφέρον του Λιβάνου και όλου του λαού του Λιβάνου είναι να μείνει μακριά από τις περιφερειακές συγκρούσεις», δήλωσε ο Νασάρ στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN.

Ο Λίβανος πρέπει να αποτελεί «πρότυπο ειρήνης για τον κόσμο», τόνισε ο Νασάρ, και όχι «να παρασύρεται στους πολέμους των άλλων». Να σημειωθεί πως σύμφωνα με δημοσίευμα ο Λίβανος και το Ισραήλ θα ξεκινήσουν άμεσες συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.