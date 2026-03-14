Reuters: ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας

Απορρίπτουν τις προσπάθειες να αρχίσουν συζητήσεις για εκεχειρίας στο Ιράν, οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, το οποίο συμπλήρωσε ότι και η Τεχεράνη είναι αντίθετη σε μια τέτοια την πιθανότητα μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανοισραηλινές επιθέσεις εναντίον της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuteres η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων των ΗΠΑ, στις χώρες του Κόλπου, να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες για εκεχειρία των δύο χωρών φέρεται μετά τις ΗΠΑ και το Ιράν να απορρίπτει από την πλευρά του την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, αρκετές χώρες προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια εκτεταμένη σύγκρουση, ακόμη και καθώς ο πόλεμος που διευρύνεται προκαλεί θύματα μεταξύ των αμάχων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Χαργκ, το κοραλλιογενές νησάκι στον Περσικό Κόλπο που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με αναλυτές δείχνουν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να προχωρήσει στην ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην ανακοίνωσή του διαμήνυσε ότι θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και έχει απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες ως αντίποινα.

Ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος στο Ιράν και η εξάπλωσή του στις γύρω περιοχές έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην εφοδιασμό με πετρέλαιο στην ιστορία, καθώς η θαλάσσια κυκλοφορία έχει παραλύσει στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.