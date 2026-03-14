Κόσμος

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια εκτεταμένη σύγκρουση
Σύννεφα καπνού υψώνονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής αντιπαράθεσης με το Ιράν / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Απορρίπτουν τις προσπάθειες να αρχίσουν συζητήσεις για εκεχειρίας στο Ιράν, οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, το οποίο συμπλήρωσε ότι και η Τεχεράνη  είναι αντίθετη σε μια τέτοια την πιθανότητα μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανοισραηλινές επιθέσεις εναντίον της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuteres η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων των ΗΠΑ, στις χώρες του Κόλπου, να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες για εκεχειρία των δύο χωρών φέρεται μετά τις ΗΠΑ και το Ιράν να απορρίπτει από την πλευρά του την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, αρκετές χώρες προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια εκτεταμένη σύγκρουση, ακόμη και καθώς ο πόλεμος που διευρύνεται προκαλεί θύματα μεταξύ των αμάχων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Χαργκ, το κοραλλιογενές νησάκι στον Περσικό Κόλπο που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με αναλυτές δείχνουν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να προχωρήσει στην ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην ανακοίνωσή του διαμήνυσε ότι θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και έχει απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες ως αντίποινα.

Ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος στο Ιράν και η εξάπλωσή του στις γύρω περιοχές έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην εφοδιασμό με πετρέλαιο στην ιστορία, καθώς η θαλάσσια κυκλοφορία έχει παραλύσει στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
71
69
67
62
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» – Το κάλεσμα σε Βρετανία και Κίνα
«Ελπίζουμε ότι Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως» τονίζει ο Τραμπ
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου 8
«Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ» λένε οι ΗΠΑ - Νέες απειλές από την Τεχεράνη
Σύμφωνα με την CETCOM, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Η νήσος Χαργκ
Μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν διυλιστήρια και το λιμάνι του Καυκάσου, τρεις τραυματίες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ
ρωσία
Newsit logo
Newsit logo