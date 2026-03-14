Ισραήλ και Λίβανος θα έχουν συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Haaretz

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ
Καπνοί στη Βηρυτό / REUTERS/Mohamed Azakir

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Αυτές θα είναι οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα πάντα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την Haaretz.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, τόνισε .

Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδει για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε εξαπολύσει εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 770 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, ενώ η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους κατά μήκος των συνόρων.

