Μέση Ανατολή: Καρέ καρέ η διάσωση του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Zefyros που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 ναυτικοί του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Zefyros που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο.

Η επιχείρηση διάσωσης των μελών του πληρώματος συγκλονίζει… Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από την ιρανική επίθεση.

Το τάνκερ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σε βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα σωστικά συνεργεία να βοηθούν τους ναυτικούς του Zefyros να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο… Πέρα από το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ.

An oil tanker was struck off the coast of Basrah,



25 crew members have reportedly been rescued from the ship pic.twitter.com/XG7Z3OPjLZ March 11, 2026

Iraqi firefighters and port authorities have managed to control and extinguish the fire onboard two oil tankers targeted earlier tonight off the coast of Basra, identified as the Marshall Islands-flagged M/T SAFESEA VISHNU and Malta-flagged M/T ZEFYROS, who were struck by a… pic.twitter.com/BUbqdobEeI — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026

Να σημειωθεί ότι Zefyros και Safesea βρίσκονταν δίπλα το ένα στο άλλο όταν έγινε η επίθεση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι 22 ναυτικοί, όλοι υπήκοοι Γεωργίας, είναι καλά στην υγεία τους.

Rescue footage: Iranian boats attacked 2 fuel tankers in Iraqi waters near Basra Port. #UAE #Iraq #US #Israel #Iran



Marshall Islands-flagged Safesea Vishnu & Malta-flagged Zefyros oil tanker ablaze after late-night projectiles; 1 crew killed, 38 rescued. https://t.co/WYUNefYNZ1 pic.twitter.com/xYBciASUpX — GeoTechWar (@geotechwar) March 12, 2026

Στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε χάρη στη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Χορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πιο σημαντικά ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Το συμβάν σημειώθηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές, σύμφωνα με τον διευθυντή. Αρχικά ο αξιωματούχος είχε αναφερθεί σε «έκρηξη» και σε επίθεση σε μόνο ένα πλοίο. Οι ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκαν σε πράξη «δολιοφθοράς», σύμφωνα με το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Τα δυο σκάφη υπέστησαν «επίθεση» ενώ βρίσκονταν σε περιοχή πλευρικής φόρτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρακινής δημόσιας επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου SOMO. Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας –κατά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ιρακινές αρχές, ονομάζεται Zephyros– ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο.

Το δεύτερο πλοίο, το Safesea Vishnu Marshall, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, είναι μισθωμένο από ιρακινή εταιρεία. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια.

Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».