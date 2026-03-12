Μέση Ανατολή: Σώοι και οι 22 ναυτικοί του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Ζέφυρος με σημαία Μάλτας που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο.

Το συμβάν στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκε ενώ το δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το χτύπημα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Το βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος του πλοίου Zefyros είναι συγκλονιστικό:

Rescue footage: Iranian boats attacked 2 fuel tankers in Iraqi waters near Basra Port. #UAE #Iraq #US #Israel #Iran



Marshall Islands-flagged Safesea Vishnu & Malta-flagged Zefyros oil tanker ablaze after late-night projectiles; 1 crew killed, 38 rescued. https://t.co/WYUNefYNZ1 pic.twitter.com/xYBciASUpX — GeoTechWar (@geotechwar) March 12, 2026

Εκτός από το Ζέφυρος έχει χτυπηθεί και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Το Zefyros είναι ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ. Είναι Κύπριοι που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δείχνουν ένα πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες χωρίς να διευκρινίζεται αν κάποιο είναι το Zefyros.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε αργότερα στο CNN ότι διέσωσε 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Χορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.