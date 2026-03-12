Κόσμος

Μέση Ανατολή: Σώοι και οι 22 ναυτικοί του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Το δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ
Τάνκερ
Το τάνκερ που δέχθηκε την επίθεση / Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Ζέφυρος με σημαία Μάλτας που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο. 

Το συμβάν στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκε ενώ το δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το χτύπημα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Το βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος του πλοίου Zefyros είναι συγκλονιστικό:

Εκτός από το Ζέφυρος έχει χτυπηθεί και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Το Zefyros είναι ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ. Είναι Κύπριοι που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα. 

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δείχνουν ένα πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες χωρίς να διευκρινίζεται αν κάποιο είναι το Zefyros.

 

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε αργότερα στο CNN ότι διέσωσε 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Χορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Κόσμος
