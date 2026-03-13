Μέση Ανατολή: Ο Αρνό Φριόν είναι ο Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε από drone – Δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Το χαμό ενός στρατιώτη στη Μέση Ανατολή θρηνεί η Γαλλία και μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του.

Πρόκειται για τον στρατιώτη, Αρνό Φριόν, είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που χάνει τη ζωή του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) σε επίθεση ιρανικού drone στο Ερμπίλ του Ιράκ, σε κουρδική στρατιωτική βάση από την οποία επιχειρούν γαλλικές δυνάμεις. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη έξι στρατιώτες.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε φιλοϊρανική παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία συνέδεσε το χτύπημα με την παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση αποδίδεται στην παρουσία γαλλικού αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία οι φιλοϊρανικές δυνάμεις θεωρούν άμεση εμπλοκή στο μέτωπο της σύγκρουσης με το Ιράν.

Την ανακοίνωση για τον θάνατό του έκανε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού που έχει έδρα τη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι τραυματίστηκαν άλλοι συστρατιώτες του και υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι Γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας το Γαλλικό Πρακτορείο.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση αυτή «εναντίον δυνάμεών μας οι οποίες συμμετέχουν στον αγώνα εναντίον του Νταές από το 2015 είναι απαράδεκτη», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, αναφερόμενος στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Θύμισε ότι η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων «εγγράφεται στο αυστηρό πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

Profonde émotion à l’annonce du décès de l’adjudant-chef Arnaud FRION, survenu près d’Erbil, en Irak suite à une frappe de drone.

Il était engagé dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme au profit des forces armées irakiennes.



Les armées françaises… https://t.co/iWWUSDWgpK pic.twitter.com/hIISdO645h — Chef d’état-major des armées (@CEMA_FR) March 13, 2026

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις», επέμεινε.

Σύμφωνα με το γαλλικό γενικό επιτελείο, οι στρατιωτικοί εκπαίδευαν «ιρακινούς εταίρους» τους που συμμετέχουν «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αρμπίλ, οι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν έγινε επιδρομή δυο drones σε βάση στη Μάλα Κάρα, περίπου σαράντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στρατιωτικοί από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους από την Ιταλία και τη Γαλλία, εκπαιδεύουν στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το ιρακινό Κουρδιστάν και η Αρμπίλ έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, αποδοθείσες στις περισσότερες περιπτώσεις σε ιρακινές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν. Οι περισσότερες έχουν αποκρουστεί από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τονίζει τις τελευταίες ημέρες τον «αμυντικό ρόλο» της Γαλλίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι έστειλε προς αυτό ισχυρή αεροναυτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle, στην ανατολική Μεσόγειο. Έχουν αναπτυχθεί επίσης συνολικά οκτώ φρεγάτες και δυο ελικοπτεροφόρα πλοία σε αχανή θαλάσσια περιοχή, που συμπεριλαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Χορμούζ στον Κόλπο.