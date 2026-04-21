Τραμπ: Παράταση της εκεχειρίας μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

Ανάρτηση στο Truth Social έκανε το βράδυ της Τρίτης (21.04.2026) ο Ντόνλαντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι παρατείνεται η εκεχειρία με το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να καταθέσει την πρότασή της.

Έπειτα από αίτημα του Πακιστάν για παράταση της κατάπαυσης πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι αναστέλλονται οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, μέχρι «οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση».

Μάλιστα τόνισε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στα δύο κράτη θα ολοκληρωθούν, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη καθώς η ιρανική κυβέρνηση εμφανίζεται «σοβαρά κατακερματισμένη», ενώ, κατόπιν αιτήματος του αρχηγού του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να παραμείνουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ανάρτηση

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη – κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη – και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο Στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», έγραψε.

Οι «χαοτικές» δηλώσεις και οι «πράξεις πολέμου»

Με τις ηχηρές δηλώσεις του στην πλατφόρμα Truth Social και τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συζητήσεις του με δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε τις τελευταίες ημέρες να επιτείνει τη σύγχυση σε ό,τι αφορά τα σχέδιά του για το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση ανατολή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, στις λίγο-πολύ βιαστικές συνομιλίες του με τους δημοσιογράφους (μεταξύ αυτών και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου) που τον καλούν στο κινητό τηλέφωνό του. Δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ο Λευκός Οίκος χρειάστηκε να ανασκευάσει τις δηλώσεις που έκανε υπό αυτές τις συνθήκες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Τραμπ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν. Πληροφορία που διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως από επίσημη πηγή.

Τη Δευτέρα (20.04.2026), ο πρόεδρος διαβεβαίωσε την εφημερίδα New York Post ότι οι διαπραγματευτές ήταν καθ’ οδόν για το Ισλαμαμπάντ, κάτι που δεν ίσχυε. Όχι μόνο δεν έφυγε από την Ουάσινγκτον, αλλά ο αντιπρόεδρος βρισκόταν ακόμη εκεί σήμερα το μεσημέρι και συμμετείχε σε «επιπρόσθετες συζητήσεις».

Οι αλλεπάλληλες επαφές του Τραμπ με τους δημοσιογράφους κλονίζουν τη μέχρι πρότινος εδραιωμένη πεποίθηση ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει πάντα ασφαλείς επικοινωνίες» και ότι «ο χρόνος του είναι πολύτιμος», σημείωσε ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Ο καθηγητής υπενθύμισε την αντιπαράθεση που είχε προκληθεί μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και των υπηρεσιών ασφαλείας για το κινητό τηλέφωνο BlackBerry που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο πρώην πρόεδρος αλλά είχε κριθεί «ελάχιστα αξιόπιστο» από τους συμβούλους του, σε θέματα ασφαλείας.

Παράλληλα, ενώ οι προκάτοχοί του προσπαθούσαν να υιοθετήσουν ένα ενωτικό ύφος εν καιρώ συγκρούσεων, ο Τραμπ κάνει «ακριβώς το αντίθετο, πολιτικοποιεί τα πάντα μέχρι τα άκρα», πρόσθεσε ο Ρόουλαντ.

Χθες και σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιτέθηκε σφοδρά στην αντιπολίτευση. Στις αναρτήσεις του χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «προδότες» που «κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να βλάψουν την επιχείρηση «Επική Οργή» στο Ιράν. Τα έβαλε επίσης με πολλά μέσα ενημέρωσης επειδή δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμβουλεύεται, ούτε ενημερώνει κανέναν πριν αναρτήσει στην πλατφόρμα του μηνύματα που βρίθουν θαυμαστικών και κεφαλαίων, ανακατεύοντας απειλές περί Αποκάλυψης με ανεπίσημο, έως και χυδαίο κάποιες φορές ύφος.

Η εφημερίδα υποστήριξε επίσης ότι το περιβάλλον του προέδρου φρόντισε να τον κρατήσει σε απόσταση κατά την πρόσφατη διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, καθώς φοβόταν ότι η «ανυπομονησία» του θα διατάρασσε την εντυπωσιακή επιχείρηση. Αυτή η παρορμητικότητα εκδηλώνεται επίσης, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ρόουλαντ, από τις επαναλαμβανόμενες «παραβιάσεις» των διπλωματικών κανόνων ευγενείας και των στρατιωτικών εθίμων.

Θα νικούσε στο Βιετνάμ

Ο Τραμπ επικρίθηκε δριμύτατα αφού φόρεσε ένα κασκέτο με τη λέξη USA τυπωμένη με χρυσά γράμματα για να υποδεχτεί τις σορούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Ένα παρόμοιο καπέλο πωλείται στον ιστότοπο του Trump Organization έναντι 55 δολαρίων.

Προκάλεσε επίσης τις αντιδράσεις πολλών Αμερικανών χριστιανών με το μοντάζ που τον απεικόνιζε σαν Ιησού, δίπλα σε έναν ένστολο στρατιώτη και ένα μαχητικό αεροσκάφος. Ο πρόεδρος απέσυρε στη συνέχεια την ανάρτηση, κάτι που δεν το συνηθίζει.

Αν και ο Τραμπ πήρε απαλλαγή από τον πόλεμο του Βιετνάμ (1954-75) επικαλούμενος λόγους υγείας, δεν δίστασε σήμερα να πει στο CNBC ότι αν ήταν στην εξουσία εκείνη την εποχή θα κέρδιζε «πολύ γρήγορα» τον πόλεμο.

Trump:



I would have won Vietnam very quickly. pic.twitter.com/S6wAOpTYrM — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Οι ήδη χαοτικές δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν χάνονται ολοένα και περισσότερο μέσα στις παρεκβάσεις του για ένα από τα αγαπημένα θέματά του: την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων. Στη σημερινή συνέντευξή του στο CNBC, επί παραδείγματι, προχώρησε σε μια λεπτομερή, ζωηρή κριτική των εργασιών που έγιναν στο κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της οποίας τον διοικητή, τον Τζερόμ Πάουελ, απεχθάνεται.

Με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα που φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα, την κατασκευή της μνημειώδους αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. «Χτίζω κάτω από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και γρηγορότερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα» υπερηφανεύτηκε ο πρώην κτηματομεσίτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, από τις αρχές του χρόνου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε αυτήν την περιβόητη αίθουσα χορού τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες, κατά μέσο όρο.

«Ναυαγούν» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Πριν καν ξεκινήσουν, «πάγωσαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, που υποτίθεται ότι θα διεξάγονταν σε λίγες ώρες στο Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν. Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο TASNIM, η Τεχεράνη φέρεται να αποφάσισε να μην προσέλθει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Το Ιράν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συμπληρώνοντας πως η Τεχεράνη απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή. Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αναβλήθηκε το ταξίδι του Βανς στο Ισλαμαμπάντ

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δεν πρόκειται να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για τις συνομιλίες σε σχέση με το Ιράν και συμμετέχει σε επιπλέον πολιτικές συναντήσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Η προγραμματισμένη αναχώρηση του αντιπροέδρου Βανς για το Ισλαμαμπάντ καθυστέρησε για ώρες την Τρίτη, καθώς η ηγεσία του Ιράν παρέμενε διχασμένη ως προς το αν θα συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών» έγραψε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης.

«Έγκλημα πολέμου» ο ναυτικός αποκλεισμός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» κι ως εκ τούτου αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο.

«Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», καταλήγει το μήνυμα του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.

Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.



Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 21, 2026

Ο Λίβανος αξιώνει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του

Ο Λίβανος αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του, καθώς και την επιστροφή των λιβανέζων κρατουμένων και εκτοπισμένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανέφερε επίσης ότι η χώρα του θα χρειαστεί «500 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση τους επόμενους έξι μήνες».

Από την πλευρά του, ο Μακρόν είπε πως το Παρίσι θα βοηθήσει τη Βηρυτό στην προετοιμασία των συνομιλιών με την ισραηλινή πλευρά, παρότι η γαλλική κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Γαλλία, η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο, επεδίωξε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες, αλλά συνάντησε αντίσταση τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εύθραυστη εκεχειρία και να μην δοθεί η αφορμή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος, καθώς οι διαφορές των δύο πλευρών δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν «σε λίγες ώρες ή ημέρες».

Ισραήλ: «Εξουδετερώσαμε μαχητές της Χεζμπολάχ που παραβίασαν την εκεχειρία»

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σκότωσε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ που «παραβίασαν τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός» και αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα στο νότιο Λίβανο» αναφέρουν οι IDF.

Νωρίτερα σήμερα, στρατιώτες της ισραηλινής ταξιαρχίας Γκολάνι εντόπισαν αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά στο χωριό Κουσάιρ που «διέσχισαν την γραμμή άμυνας και πλησίασαν τις ισραηλινές δυνάμεις με τρόπο που αποτελούσαν άμεση απειλή», αναφέρουν ακόμα οι IDF.

Σε δύο περιστατικά χθες (20.04.2026) στην ίδια περιοχή, ο Ιραηλινός στρατός υπογράμμισε ότι εντόπισε δυνάμεις της Χεζμπολάχ που επίσης διέσχισαν τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Και στα τρία περιστατικά, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «χτύπησε τους μαχητές της Χεζμπολάχ για να απομακρύνει την απειλή».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι πυροβόλησε εναντίον θέσης πυροβολικού του ισραηλινού στρατού στο Κφαρ Γκιλάντι, στο βόρειο Ισραήλ, ως αντίδραση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την περασμένη Πέμπτη σε 10ήμερη παύση των εχθροπραξιών, με τη Χεζμπολάχ να εκφράζει την υποστήριξή της. Το Τελ Αβίβ έχει εισβάλει στο νότιο Λίβανο, νότια του ποταμού Λιτάνι, και δηλώνει ότι η περιοχή που καταλαμβάνει αποτελεί ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα μάλιστα, εκπρόσωπος των IDF κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της χώρας.