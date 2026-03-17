Μέση Ανατολή: Οι IDF επιτέθηκαν στον Αλί Λαριτζανί, το No2 της ηγεσίας του Ιράν – Άγνωστη η τύχη του

Ο Λαριτζανί θεωρείται ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο Αλί Λαριτζανί
Ο Αλί Λαριτζανί, Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκε ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι IDF φέρεται να επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και «Νο2» της  ηγεσίας του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ από το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η τύχη του, αν έχει τραυματιστεί ή είναι νεκρός, ενώ δεν υπάρχει αντίδραση από την Τεχεράνη σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η δημοτικότητα του Λαριτζανί έχει εκτοξευθεί ενώ το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πριν καιρό είχε βρεθεί στην Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν ενώ έχει επαφές και με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια ώρα οι IDF επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο εκδίδοντας μάλιστα και ανάλογη σχετική προειδοποίηση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκαναν επίσης γνωστό ότι «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και διοικητικά κέντρα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» σε συνδυασμένο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, το Σιράζ και την Ταμπρίζ.

Αιματοκύλισμα στην Καμπούλ: 400 νεκροί και 250 τραυματίες μετά την επίθεση του Πακιστάν
Οι πακιστανικές αρχές λένε ότι χτύπησαν με πλήγματα «ακριβείας» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» και «υποδομών υποστήριξης τρομοκρατών», οι οποίοι δρουν «εναντίον πακιστανών αμάχων»
Ο Τραμπ θερίζει ό,τι έσπειρε: Η άρνηση των συμμάχων να τον στηρίξουν για τα Στενά του Ορμούζ και η διπλωματική του απομόνωση
Ο Ρεπουμπλικάνος διέταξε να αρχίσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν χωρίς να νοιαστεί να το συζητήσει με τους συμμάχους της Ουάσιγκτον και τώρα το πληρώνει....
