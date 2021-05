Εξήντα επτά νεκροί, ανάμεσα τους 17 παιδιά και σχεδόν 400 τραυματίες, είναι ο πιο πρόσφατος απολογισμός στη Γάζα, την ώρα που συνεχίζονται οι αιματηρές επιθέσεις.

Μετά τα μεσάνυχτα, οι σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν ξανά στο νότο, στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, αλλά – για πρώτη φορά από τη Δευτέρα – και στον βορρά. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτα έπληξε πολυκατοικία στην Πετά Τικβά, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε να πλήττει θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα όπου ζουν δύο εκατομμύρια κάτοικοι υπό ισραηλινό αποκλεισμό. Έβαλε μεταξύ άλλων στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της υπηρεσίας «αντικατασκοπείας» της Χαμάς και την κατοικία του Ιγιάντ Τάγεμπ, αξιωματικού του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος.

Τη χώρα σόκαρε η απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του λιντσαρίσματος ενός άνδρα, που θεωρήθηκε πως ήταν Άραβας από τους δράστες, κοντά στο Τελ Αβίβ. Τα απαράδεκτα πλάνα εικονίζουν έναν άνδρα που τον βγάζει διά της βίας από το αυτοκίνητό του και κατόπιν τον χτυπά ασταμάτητα πλήθος μέχρι που χάνει τις αισθήσεις του.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονά της στην πόλη της Γάζας, ενώ η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ ανέφερε από τη δική της πλευρά ότι έχουν σκοτωθεί και άλλα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε κτίριο 14 ορόφων, που φιλοξενούσε τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Αλ Άκσα, που δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια από τη Χαμάς. Νωρίτερα, οι ένοικοι είχαν ειδοποιηθεί να εγκαταλείψουν το κτίριο.

