Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Ρούμπιο απέλασε συγγενείς πρώην Ιρανής αντιπροέδρου που συμμετείχε στην «Κρίση των Ομήρων» του 1979

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακάλεσε τις άδειες παραμονής αρκετών ατόμων που σχετίζονται με την Μασουμέ Εμπτεκάρ, πρώην Αντιπρόεδρο του Ιράν, αρμόδια για τις Υποθέσεις Γυναικών και Οικογένειας

Με ανάρτηση στο X, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις βίζες του γιου της Έισα Χασεμί, της συζήγου του και του γιο τους, λέγοντας ότι «δεν έπρεπε ποτέ να τους επιτραπεί να επωφεληθούν από το εξαιρετικό προνόμιο να ζουν στη χώρα μας».

«Τα άτομα βρίσκονται επί του παρόντος υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), εν αναμονή της απέλασής τους», διευκρίνισε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Μασουμέ Εμπτεκάρ ήταν η εκπρόσωπος των ισλαμιστών τρομοκρατών που εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη το 1979 και κράτησαν 52 Αμερικανούς ομήρους επί 444 ημέρες - υποβάλλοντας τους σε ξυλοδαρμούς, πείνα και προσομοιώσεις εκτελέσεων».

Έπειτα, ο Ρούμπιπ πρόσθεσε: Το 2014, η κυβέρνηση Ομπάμα χορήγησε βίζες στον γιο της και την οικογένειά του για να εισέλθουν στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση Ομπάμα τους απένειμε νόμιμο καθεστώς να μένουν μόνιμα στην χώρα μας. Αυτό τελειώνει τώρα».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αφαίρεση των αδειών παραμονής από τον Ρούμπιο αρκετών Ιρανών γυναικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυριζόμενος ότι ήταν συγγενείς του νεκρού Ιρανού Υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.