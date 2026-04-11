Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι απεσταλμένοι των δυο χωρών συνομιλούν μέσα στην ίδια αίθουσα, με την Τεχεράνη να διαβιβάσει τις «κόκκινες γραμμές» της. Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέο μήνυμα κάνει λόγο για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από νάρκες. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να επιτεθεί σε αμερικανικό πλοίο αν επιχειρήσει να διασχίσει την θαλάσσια οδό. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στην αμερικανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ συμμετέχουν και στενοί συνεργάτες του Βανς.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Άντι Μπέικερ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Βανς, καθώς και ο Μάικλ Βανς, ειδικός σύμβουλος του αντιπροέδρου για θέματα Ασίας. Στην αποστολή συμμετέχει επίσης ομάδα ειδικών επί των θεμάτων των διαπραγματεύσεων.
«Η υψηλόβαθμη ιρανική αντιπροσωπεία που έφτασε στο Πακιστάν είναι, με όλες της τις δυνάμεις, ο θεματοφύλακας των συμφερόντων του Ιράν και σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, θα διαπραγματευτεί με θάρρος» είπε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Ο ίδιος σε δήλωση που έκανε για τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προς τον λαό δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή και, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση στέκεται σταθερά στο πλευρό του λαού».
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος την ανάγκη παραμονής του στη Βηρυτό λόγω των τρεχουσών εσωτερικών συνθηκών.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Σαλάμ ανέφερε ότι αποφάσισε να παραμείνει στη χώρα προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις κυβερνητικές εργασίες και να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ενότητας των Λιβανέζων πολιτών.
Σύμφωνα με πηγή της λιβανικής κυβέρνησης που μίλησε στο CNN, ο Σαλάμ επρόκειτο να μεταβεί στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες, μετά τις εξελίξεις που αφορούν την πρόθεση του Ισραήλ για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.
Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται, με το Ισραήλ να συνεχίζει επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Το Associated Press, επικαλούμενο τον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτοπροσώπως με την αντιπροσωπεία του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.
Μάλιστα, στη συνέχεια συμμετείχαν τόσο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, στις απευθείας συνομιλίες με τους Ιρανούς αξιωματούχους.
Νωρίτερα, πακιστανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι αμερικανικές και ιρανικές πλευρές είχαν ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις για πρώτη φορά.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακάλεσε τις άδειες παραμονής αρκετών ατόμων που σχετίζονται με την Μασουμέ Εμπτεκάρ, πρώην Αντιπρόεδρο του Ιράν, αρμόδια για τις Υποθέσεις Γυναικών και Οικογένειας
Με ανάρτηση στο X, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις βίζες του γιου της Έισα Χασεμί, της συζήγου του και του γιο τους, λέγοντας ότι «δεν έπρεπε ποτέ να τους επιτραπεί να επωφεληθούν από το εξαιρετικό προνόμιο να ζουν στη χώρα μας».
«Τα άτομα βρίσκονται επί του παρόντος υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), εν αναμονή της απέλασής τους», διευκρίνισε ο Ρούμπιο.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Μασουμέ Εμπτεκάρ ήταν η εκπρόσωπος των ισλαμιστών τρομοκρατών που εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη το 1979 και κράτησαν 52 Αμερικανούς ομήρους επί 444 ημέρες - υποβάλλοντας τους σε ξυλοδαρμούς, πείνα και προσομοιώσεις εκτελέσεων».
Έπειτα, ο Ρούμπιπ πρόσθεσε: Το 2014, η κυβέρνηση Ομπάμα χορήγησε βίζες στον γιο της και την οικογένειά του για να εισέλθουν στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση Ομπάμα τους απένειμε νόμιμο καθεστώς να μένουν μόνιμα στην χώρα μας. Αυτό τελειώνει τώρα».
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αφαίρεση των αδειών παραμονής από τον Ρούμπιο αρκετών Ιρανών γυναικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυριζόμενος ότι ήταν συγγενείς του νεκρού Ιρανού Υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.
Αυξανόμενες πιέσεις δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz.
Όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει τη μείωση των επιθέσεων, ιδίως τη διακοπή των πληγμάτων στη Βηρυτό, καθώς και την έναρξη επαφών με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, σε δύσκολη θέση βρίσκεται και η κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία επιδιώκει να αποφύγει την εμπλοκή του Ιράν στον έλεγχο των διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε απευθείας επαφές με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Haaretz, δεν αναμένονται ουσιαστικά αποτελέσματα από μια πρώτη συνάντηση, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ιδιαίτερα απομακρυσμένες, ειδικά ως προς το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.
Σχετικά με μία αναφορά του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων TASNIM για την αποχώρηση αμερικανικού πολεμικού πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από προειδοποίηση του Ιράν, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έλαβαν τέτοια προειδοποίηση, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Axios στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Το ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB επικαλέστηκε έναν ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος αρνήθηκε ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ.
Η διάψευση αυτή έρχεται αφενός μετά από δημοσίευμα στην αμερικανική ιστοσελίδα ειδήσεων Axios, η οποία επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο ο οποίος δήλωσε ότι πολλά αμερικανικά πολεμικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και αφετέρου μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν για την εκκαθάριση της περιοχής από ιρανικές νάρκες
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους του τοπικού υπουργείου Υγείας.
Η πρώτη επίθεση έπληξε αστυνομικό σημείο ελέγχου στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ατόμων. Λίγο αργότερα, δεύτερο πλήγμα στη Μπέιτ Λαχίγια στοίχισε τη ζωή σε έναν ακόμη άνθρωπο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από τους νεκρούς στον Μπουρέιτζ ανήκαν στις αστυνομικές δυνάμεις.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση στον Μπουρέιτζ πραγματοποιήθηκε όταν μέλη της Χαμάς προσέγγισαν την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία οριοθετεί περιοχή της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο. Δεν υπήρξε, ωστόσο, άμεσο σχόλιο για το πλήγμα στη Μπέιτ Λαχίγια.
Σύμφωνα με το Ισραήλ, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πυρών σε περιοχές κοντά στη συγκεκριμένη γραμμή μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, με την ισραηλινή πλευρά να κατηγορεί συχνά μαχητές ότι επιχειρούν να τη διασχίσουν ή να επιτεθούν σε στρατιωτικές δυνάμεις.
Την ίδια ώρα, ιατρικές και αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί δεκάδες μέλη της αστυνομικής δύναμης που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων.
Αμερικανικό πολεμικό πλοίο υποχώρησε μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Ιρανού στρατιωτικού αξιωματούχου στην ιρανική κρατική τηλεόραση.
Δύο κινεζικά υπερτάνκερ πέρασαν σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνουν τα στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG).
Είναι πιθανόν να πρόκειται για τα πρώτα πλοία που εξέρχονται από τον Κόλπο από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Τα δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου Cospearl Lake και He Rong Hai, υπό την Unipec, τον εμπορικό βραχίονα του κινεζικού κρατικού ενεργειακού κολοσσού Sinopec, εισήλθαν και εξήλθαν σήμερα από “την περιοχή αγκυροβολίου δοκιμαστικής διέλευσης των Στενών του Ορμούζ” που παρακάμπτει την ιρανική νήσο Λαράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Απευθείας είναι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με ανώνυμη πακιστανική πηγή στο Reuters.
Οι δύο αντιπροσωπείες συνομιλούν στην ίδια αίθουσα, παρουσία των μεσολαβητών από το Πακιστάν.
Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα έχει ως επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.
Από την άλλη πλευρά, επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας είναι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ μαζί του είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.
Μία ομάδα Ιρανών ειδικών λαμβάνει μέρος στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
