Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του κυβερνητικά κτίρια της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσά τους είναι το κοινοβούλιο και κτίρια της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους και σήμανε την έναρξη του αιματηρού πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο στρατός του Τελ Αβίβ βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας και τα άρματα μάχης του σφίγγουν πλέον τον κλοιό τους στην πόλη.

Κυρίως γύρω από νοσοκομεία, τα οποία χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το Ισραήλ, ως κέντρα εφοδιασμού και στρατιωτικές βάσεις από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του το «κοινοβούλιο της Χαμάς, την έδρα της κυβέρνησης, τα αρχηγεία της αστυνομίας της Χαμάς και σχολή μηχανικών που χρησίμευε στην παραγωγή και την ανάπτυξη όπλων».

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να τοποθετούν την σημαία του Ισραήλ στο έδρανο του προέδρου του κοινοβουλίου, όπως και στρατιώτες να ποζάρουν μπροστά σε τοίχο κάτω από την επιγραφή «Έδρα της στρατονομίας».

