Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Παρασκευής (27.10.2023) κατά θέσεων της Χαμάς, καθώς οι ισλαμιστές εξαπέλυσαν ρουκέτες νωρίτερα σήμερα στο Τελ Αβίβ και την Ασκελόν, από τις οποίες τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές.

Όπως φάνηκε και από τα πλάνα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προχωρώντας στο σχέδιό του να αποδεκατίσει τη Χαμάς και να προχωρήσει στη χερσαία επιχείρησή του.

Σύμφωνα με αναφορές των διεθνών ΜΜΕ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας και έχει σημαδέψει περιοχές γύρω από την πόλη και στα βόρεια.

Τα πλάνα από την τηλεόραση του OPEN ήταν από την Ασντότ του Ισράηλ:

Extremely Heavy Airstrikes across the entire Gaza Strip within the last hour or so with a Significant Targeting of Locations around Gaza City and the North of the Strip. — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023

Επιθέσεις της Χαμάς σε Τελ Αβίβ και Ασκελόν – Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ, οι οποίες έπεσαν σε πολυκατοικίες στο Τελ Αβίβ και στην Ασκελόν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Rocket launched from Gaza hits an apartment building in Tel Aviv: 3 injured pic.twitter.com/vIIVGQIrDU — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2023

More footage from the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/3ThTkYmL7V — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023