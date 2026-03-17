Μέση Ανατολή: Βίντεο από την επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Στόχος drones έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.03.2026) στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ανέφεραν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε drones, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Στη συνέχεια ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone March 17, 2026

This C-RAM video from the US Embassy in Baghdad is extraordinary footage. American defensive technology shredding incoming Iranian-proxy ordnance at 4,500 rounds per minute to protect personnel under fire.



2 drones targeted the US Embassy in Baghdad pic.twitter.com/CTINBE3mCR — AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 17, 2026

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται με τη σειρά του σε πεδίο μάχης.

An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.



Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 17, 2026

Widespread deployment and encirclement of the US embassy in Baghdad by security forces pic.twitter.com/GH5zmb5csq — إيران الحدث (@iranin_arabic_) March 17, 2026

Iraqi militias have launched another major attack on the U.S. Embassy, causing significant damage. pic.twitter.com/UqRGrTcz1i — Washington Report (@Washington_Rep) March 17, 2026

Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.