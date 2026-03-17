Μέση Ανατολή: Βίντεο από την επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται με τη σειρά του σε πεδίο μάχης
Επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Στόχος drones έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (17.03.2026) στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ανέφεραν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας. 

Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. 

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε drones, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Στη συνέχεια ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

 

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται με τη σειρά του σε πεδίο μάχης.

 

 

Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αιματοκύλισμα στην Καμπούλ: 400 νεκροί και 250 τραυματίες μετά την επίθεση του Πακιστάν
Οι πακιστανικές αρχές λένε ότι χτύπησαν με πλήγματα «ακριβείας» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» και «υποδομών υποστήριξης τρομοκρατών», οι οποίοι δρουν «εναντίον πακιστανών αμάχων»
Επίθεση του Πακιστάν στην Καμπούλ
Ο Τραμπ θερίζει ό,τι έσπειρε: Η άρνηση των συμμάχων να τον στηρίξουν για τα Στενά του Ορμούζ και η διπλωματική του απομόνωση
Ο Ρεπουμπλικάνος διέταξε να αρχίσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν χωρίς να νοιαστεί να το συζητήσει με τους συμμάχους της Ουάσιγκτον και τώρα το πληρώνει....
Ντόναλντ Τραμπ 10
Το «όχι» της ΕΕ στον Τραμπ για πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί τριγμούς στο ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφισβητήσει αρκετές φορές την «αναγκαιότητα» της Συμμαχίας και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από αυτή, αν η Ευρώπη δεν αυξήσει τα κονδύλια για την άμυνα
Στενά του Ορμούζ 20
Washington Post: Το καθεστώς στο Ιράν θα μείνει στην εξουσία εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Οι Άραβες σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι και οργισμένοι, καθώς έχουν δεχθεί επιθέσεις αντιποίνων από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones
Φρουροί της Επανάστασης
