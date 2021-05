Έτοιμοι να υποβάλλουν μήνυση κατά του δημοσιογράφου Μάρτιν Μπασίρ, ο οποίος κατηγορείται για απάτη για την εκρηκτική συνέντευξη που είχε πάρει το 1995 από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, είναι μέλη της οικογένειας του Μάικλ Τζάκσον. Όπως υποστηρίζουν ο αδερφός και ο ανιψιός του, ο πρώην δημοσιογράφος του BBC διαστρέβλωσε την εικόνα του ποπ σταρ.

Σε εκπομπή του, ο Μάρτιν Μπασίρ το 2003 είχε αναφερθεί για τις σχέσεις του Μάικλ Τζάκσον με τα παιδιά, χρησιμοποιώντας υλικό από το ντοκιμαντέρ του ITV στο Neverland. Σύμφωνα με την οικογένεια του εκλιπόντος, το υλικό παραποιήθηκε και κάνουν λόγο για «ανήθικη» δημοσιογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Τζάκσον είχε προσφύγει μετά στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, κατηγορώντας τον Μάρτιν Μπασίρ ότι έδωσε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τη συμπεριφορά του και τη διαγωγή του ως πατέρα.

Michael Jackson’s family ‘threaten to sue’ Martin Bashir over his interview https://t.co/WMxJ6KBRGl