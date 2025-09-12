Κόσμος

Μετανάστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο Σικάγο – Έσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό

Πώς συνέβη το περιστατικό στο Σικάγο
Πυροσβεστικά και περιπολικά στις ΗΠΑ
Το σημείο του συμβάντος / Reuters

Ένας μετανάστης έχασε τη ζωή του στο Σικάγο, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την Παρασκευή 12.09.2025.

Το περιστατικό συνέβη σε προάστιο του Σικάγο αφού αντιστάθηκε στη σύλληψη και έσυρε με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Ο Σιλβέριο Βιλέγας-Γκονζάλες, όπως ονομαζόταν ο άνδρας ήταν μετανάστης χωρίς έγγραφα, όπως ανακοίνωσε το DHS. Ο πράκτορας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε άμεσα στη δημοσιότητα, υπέστη σοβαρά τραύματα αλλά νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου στο CNN.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Franklin Park, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου του Σικάγου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Βιλέγας-Γκονζάλες επιχείρησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς με το όχημά του, χτυπώντας έναν από αυτούς και παρασύροντάς τον «για μεγάλη απόσταση».

Βίντεο λίγα λεπτά μετά την παράσυρση, δείχνουν το όχημα τρακαρισμένο και τον αστυνομικο πεσμένο στο έδαφος να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

 

Η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin, δήλωσε: «Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του αστυνομικού μας. Ενήργησε σύμφωνα με την εκπαίδευσή του, έκανε χρήση της απαραίτητης δύναμης καταστολής και εφάρμοσε το νόμο για την προστασία του κοινού και των συναδέλφων του».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακτιβιστές που, όπως είπε, «ενθαρρύνουν παράτυπους μετανάστες να αντιστέκονται στις αρχές», υποστηρίζοντας ότι αυτό «διασπείρει παραπληροφόρηση και υπονομεύει τη δημόσια ασφάλεια».

Οι έλεγχοι στο Σικάγο για παράνομη μετανάστευση, έχουν εντατικοποιηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ να ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα, την «Επιχείρηση Midway Blitz»

Η επιχείρηση εντάσσεται σε μια κλιμάκωση ελέγχων μεταναστών στην περιοχή του Σικάγου, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συγκρούεται με τις τοπικές αρχές που περιορίζουν τη συνεργασία με την ICE, με στόχο, όπως ανέφερε, τη σύλληψη μεταναστών χωρίς έγγραφα με ποινικό μητρώο στο Ιλινόις.

