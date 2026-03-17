Μέτε – Μάριτ: Επιδεινώνεται η υγεία της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, άμεση ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα

Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας επιδεινώθηκε εκ νέου, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 17.03.2026, από εκπρόσωπό της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Εξαιτίας αυτής της επιβάρυνσης, η 52χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας, δεν αναμένεται να έχει δημόσια παρουσία την ερχόμενη εβδομάδα, κατά την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στη Νορβηγία.

Η Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει πνευμονική ίνωση, μια χρόνια πάθηση που προκαλεί σταδιακές ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε δυσκολίες στην αναπνοή.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, το παλάτι της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει ότι, λόγω της επιδείνωσης της υγείας της, θα πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα.

Παράλληλα, η σύζυγος του διαδόχου Χάακον βρίσκεται στο επίκεντρο πιέσεων μετά τις αποκαλύψεις για επαφές που φέρεται να είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται και η πολύκροτη υπόθεση του μεγαλύτερου γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό.

