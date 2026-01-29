Μετεωρολόγος του BBC έκλεψε την παράσταση με την εμφάνισή της – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε στους τηλεθεατές, η μετεωρολόγος του ΒΒC, Λίζι Ριζίνι το βράδυ της περασμένης Τρίτης (27.01.2026).

Η μετεωρολόγος εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά στα στούντιο του BBC, αναλύοντας τον καιρό. Αν και οι τηλεθεατές θα έπρεπε να έχουν τον νου τους στην πρόγνωση, οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- «κόλλησαν» στο αισθησιακό φόρεμα της.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν το μαύρο καλσόν που φορούσε κάτω από το τζιν φόρεμα. Όπως φαίνεται στις κινήσεις της, η 49χρονη μετεωρολόγος, επέλεξε ένα ζευγάρι μαύρων καλτσών μηρού, με πολλούς να σχολιάζουν πως αυτή η εμφάνιση δεν ταιριάζει στην τηλεόραση.

Κάποιες γυναίκες προσπάθησαν να την υπερασπιστούν, λέγοντας πως απλά είναι ένα μαύρο καλσόν.