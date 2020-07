Ο ένας μετά τον άλλο, πολλά κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους με την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αναβολή των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο, μολονότι ορισμένοι συμμερίζονται τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου για την επιστολική ψήφο.

Στις ΗΠΑ έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης και των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Το δεύτερο Άρθρο του Συντάγματος δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία να καθορίζει τον χρόνο των εκλογών ενώ η 20ή Τροπολογία αναφέρει ότι η θητεία του εν ενεργεία προέδρου και του αντιπροέδρου του λήγει στις 20 Ιανουαρίου, μετά τη διεξαγωγή εκλογών.

Πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψαν την ιδέα του Τραμπ. «Ποτέ στην ιστορία των ομοσπονδιακών εκλογών δεν ματαιώσαμε εκλογές και θα πρέπει να προχωρήσουμε στις εκλογές μας», τόνισε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που θεωρείται στενός σύμμαχος του Τραμπ, είπε ότι «η καθυστέρηση των εκλογών μάλλον δεν θα ήταν καλή ιδέα».

Η Ζόι Λόφγκριν, η Δημοκρατική βουλευτής που προεδρεύει στην Επιτροπή επίβλεψης της ασφάλειας των εκλογών, απέρριψε επίσης οποιαδήποτε αναβολή. «Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξετάζαμε την πιθανότητα να το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε την ανάρμοστη και ανοργάνωτη απάντηση του προέδρου στην πανδημία του κορονοϊού ή για να προσδώσουμε αξιοπιστία στα ψέματα και την παραπληροφόρηση που διαδίδει εκείνος σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να ρίξουν με ασφάλεια την ψήφο τους οι Αμερικανοί», τόνισε.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε απροειδοποίητα και αιφνιδίασε ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμπε για διευκρινίσεις στο προεκλογικό επιτελείο του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, το οποίο σχολίασε μόνο ότι ο πρόεδρος «απλώς έθεσε ένα ερώτημα». Επέρριψε μάλιστα ευθύνες στους Δημοκρατικούς που «προκάλεσαν χάος» με την επιμονή τους στην καθολική επιστολική ψήφο και εξέφρασε ανησυχίες ότι θα υπάρξουν «σοβαρές καθυστερήσεις» στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ένας Ρεπουμπλικάνος με στενούς δεσμούς με τον Λευκό Οίκο δήλωσε κατάπληκτος για την ανάρτηση, σημειώνοντας ότι ήρθε μετά από μια περίοδο «σταθερότητας», ενώ ο Τραμπ φαινόταν να ακολουθεί τις συμβουλές του νέου επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, του Μπιλ Στέπιεν και του μάνατζερ του επιτελείου του, του Τζέισον Μίλερ. «Προφανώς, απλώς δεν μπορεί να συγκρατηθεί (…) Είναι φρικτό. Αρχίζει να δείχνει σαν να μην θέλει καν να κερδίσει» τις εκλογές, σχολίασε.

Ο Τραμπ έχει ήδη πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα των εκλογών, όπως εξάλλου είχε δηλώσει και κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Ποτέ όμως δεν πρότεινε ευθέως να αλλάξει η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, αμφισβητεί τη νομιμότητα της επιστολικής ψήφου, έχει ισχυριστεί ότι θα υπάρξει νοθεία και αρνείται να δηλώσει αν θα αποδεχθεί το επίσημο αποτέλεσμα, στην περίπτωση που ηττηθεί.

Ο Άρι Φλάισερ, που ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Τζορτζ Ου. Μπους, είπε ότι ο Τραμπ πρέπει να διαγράψει την ανάρτησή του από το Twitter. «Αυτή δεν είναι μια ιδέα που θα έπρεπε να ρίξει κανείς, ιδίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η δημοκρατία μας βασίζεται στις εκλογές στις οποίες όλοι γνωρίζουν τους κανόνες που ισχύουν για όλους. Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ, ούτε καν να το σκέφτεστε. Είναι μια επικίνδυνη ιδέα», τόνισε.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???