Μιανμάρ: Πόσο συχνοί είναι οι ισχυροί σεισμοί στη χώρα – Η στιγμή που ουρανοξύστης καταρρέει στην Μπανγκόκ από τα 7,7 Ρίχτερ

Ώρες αγωνίες στη Μιανμάρ μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει τόσο στην πόλη Μανταλέι όσο και στη γειτονική Ταϊλάνδη.

Το Anadolu αναφέρει πως τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – όταν ο σεισμός που έγινε το πρωί της Παρασκευής (28.03.2025) με επίκεντρο τη Μιανμάρ τους «χτύπησε» την στιγμή που προσκυνούσαν σε τέμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σεισμοί είναι συχνοί στη Μιανμάρ σε σύγκριση με την Ταϊλάνδη, αναφέρει το BBC. Μεταξύ του 1930 και του 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους 7 Ρίχτερ κοντά στο ρήγμα Sagaing, το οποίο διατρέχει το κέντρο της χώρας, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο το USGS.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας – κυρίως στις επαρχιακές περιοχές – και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Καθώς τα κτίρια στην Μπανγκόκ δεν είναι κατασκευασμένα για ισχυρούς σεισμούς, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγάλες.

Η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής ζώνη και σχεδόν όλοι οι σεισμοί που γίνονται αισθητοί εκεί, οι οποίοι είναι σπάνιοι, γίνονται στη γειτονική Μιανμάρ.

«Πανικοβλήθηκα, πάνω από δεκαετία είχα να ζήσω κάτι τέτοιο»

Η Bui Thu, δημοσιογράφος του BBC που ζει στην Μπανγκόκ, λέει στην εκπομπή Newsday του BBC World Service ότι ήταν στο σπίτι της και μαγείρευε όταν έγινε ο αρχικός σεισμός.

«Ήμουν πολύ νευρική, πανικοβλήθηκα», λέει. «Δεν ήξερα τι ήταν γιατί έχει περάσει, νομίζω, μια δεκαετία από τότε που η Μπανγκόκ είχε έναν πραγματικά ισχυρό ή ισχυρό σεισμό σαν αυτόν». «Στο διαμέρισμά μου βλέπω μόνο κάποια ραγίσματα στους τοίχους και νερό να εκτοξεύεται από τις πισίνες και ανθρώπους να φωνάζουν». Μετά από έναν μετασεισμό, η ίδια, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, έτρεξε στο δρόμο. «Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει», λέει.

Βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει υπό κατασκευή ουρανοξύστης – 43 παγιδευμένοι

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Όλο το χρονικό

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε σήμερα (28.03.2025) το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), με τη δόνηση να γίνεται αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στη Μπανγκόκ κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστη 30 ορόφων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 43 εργάτες να έχουν παγιδευτεί.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους και 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, σύμφωνα με το USGS.

A strong earthquake has hit Myanmar, prompting evacuations as far away as Bangkok



In the Thai capital, hundreds of people poured out of buildings after the tremors, with many buildings evacuated pic.twitter.com/aiodQr6ZvO — Sky News (@SkyNews) March 28, 2025

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στη γειτονική Ταϊλάνδη, προκαλώντας σκηνές πανικού στη Μπανγκόκ.

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Felt the ground shaking here in Bangkok. Looked up and saw the water spilling out of this building’s infinity pool. #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/JjzQCVsxHF — Triya (@TriyaAC) March 28, 2025

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης, ενώ στη Μπανγκόκ έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια του μετρό.

Η Ταϊλανδή πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα ανακοίνωσε ότι κάλεσε «έκτακτη συνεδρίαση».

Εξάλλου σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την κινεζική σεισμολογική υπηρεσία.