Μικ Τζάγκερ: Αγνοείται ο σύντροφος της εγγονής του, έκκληση της οικογένειας για πληροφορίες

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του Μικ Τζάγκερ, frontman των Rolling Stones, καθώς αγνοείται ο σύντροφος της εγγονής του Ασίζι Τζάκσον ο οποίος έχει εξαφανιστεί στην Κορνουάλη της Αγγλίας.

Ο 37χρονος Αλεξάντερ Κέι, σεφ και πατέρας δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με την 33χρονη Ασίζι, εγγονή του Μικ Τζάγκερ, εθεάθη για τελευταία φορά στο Boscastleμ, στην Κορνουάλη της Αγγλίας το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (23.01.2026).

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία προχώρησε άμεσα σε δημόσια έκκληση για πληροφορίες. Την ανακοίνωση της αστυνομίας κοινοποίησε στα δικά της social media και η κόρη του Μικ Τζάγκερ και μητέρα της Ασίζι, Τζέιντ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας, πρόκειται για άνδρα μεσαία σωματικής διάπλασης, με χαρακτηριστικά έντονα ξανθά, πλατινέ μαλλιά, και φορά συνήθως ρούχα με έντονα χρώματα. Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε μπορεί να έχει δει τον Αλεξάντερ ή γνωρίζει κάτι για την τοποθεσία του να επικοινωνήσει άμεσα.

Η Ασίσι είναι η μεγαλύτερη εγγονή του θρύλου της ροκ Μικ Τζάγκερ και κόρη της Τζέιντ και του πρώην συντρόφου της, καλλιτέχνη Πιρς Τζάκσον. Το ζευγάρι ζει στην Κορνουάλη, όπου μεγαλώνουν τις δύο κόρες τους, την 11χρονη Έζρα και την 6χρονη Ρόμι.