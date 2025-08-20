Συμβαίνει τώρα:
Μιλάνο: 28χρονος πρόσφυγας από το Μάλι έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμάτων και κατέστρεψε check in στο αεροδρόμιο Μαλπένσα

Το τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις
Αεροδρόμιο Μιλάνο
Φωτιά στο αεροδρόμιο Μαλπένσα

Ένας 28χρονος, πρόσφυγας από το Μάλι, προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, σήμερα (20/08/2025) το μεσημέρι.

Ο 28χρονος άνδρας έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος βρισκόταν κοντά στην περιοχή check-in επιβατών του αεροδρομίου Μαλπένσα, στο Μιλάνο.

Στη συνέχεια κατέστρεψε με σφυρί πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων οθονών και γκισέ check-in.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου του Μιλάνου.

Το βίντεο δείχνει ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι μακριά από τις φλόγες.

Ο πρόσφυγας από το Μάλι, παραδόθηκε σε υπάλληλο της SEA, ενώ στη συνέχει οι αστυνομικές Αρχές τον συνέλαβαν. Κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η φωτιά σβήστηκε από τους πυροσβέστες, ενώ το τμήμα του αεροδρομίου όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό εκκενώθηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Κόσμος
