Μιλάνο: 28χρονος πρόσφυγας από το Μάλι έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμάτων και κατέστρεψε check in στο αεροδρόμιο Μαλπένσα

Ένας 28χρονος, πρόσφυγας από το Μάλι, προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, σήμερα (20/08/2025) το μεσημέρι.

Ο 28χρονος άνδρας έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος βρισκόταν κοντά στην περιοχή check-in επιβατών του αεροδρομίου Μαλπένσα, στο Μιλάνο.

Στη συνέχεια κατέστρεψε με σφυρί πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων οθονών και γκισέ check-in.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου του Μιλάνου.

Το βίντεο δείχνει ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι μακριά από τις φλόγες.

Ο πρόσφυγας από το Μάλι, παραδόθηκε σε υπάλληλο της SEA, ενώ στη συνέχει οι αστυνομικές Αρχές τον συνέλαβαν. Κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Malpensa, un uomo incendia un cestino e distrugge l’area check-in https://t.co/dHkG8bFPvo pic.twitter.com/DAYNj1mL32 — Tg La7 (@TgLa7) August 20, 2025

Un matto ha dato fuoco alla zona check in isola 4 di #Malpensa T1. Metà zona check in è chiusa in attesa che si possa ripristinare l’operatività in sicurezza.



Nel parliamo QUI SUL FORUM https://t.co/KETrbU0Q7Y#emergenza #milano #incendio #aeroporto pic.twitter.com/3BqcUSXP3M — Associazione Aeroporti Lombardi (@aptlombardi) August 20, 2025

Η φωτιά σβήστηκε από τους πυροσβέστες, ενώ το τμήμα του αεροδρομίου όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό εκκενώθηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις.