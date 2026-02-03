Μινεάπολη: «Ανθρωποκτονία» ο θανάσιμος πυροβολισμός του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE

Ως «ανθρωποκτονία» χαρακτηρίστηκε ο θανάσιμος πυροβολισμός του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE)- στη Μινεάπολη, μετά την ιατροδικαστική έκθεση που ήρθε στη δημοσιότητα.

Ο Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Hennepin County κατέληξε ότι ο θάνατος του Πρέτι, στις 24 Ιανουαρίου, ήταν «ανθρωποκτονία» που προήλθε από «πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο». Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν αφού «πυροβολήθηκε από όργανα επιβολής του νόμου».

Η ιατροδικαστική κατηγοριοποίηση του θανάτου Πρέτι ως «ανθρωποκτονία» σημαίνει ότι προκλήθηκε από άλλο άτομο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα δολοφονία. Συνήθως ενεργοποιεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν δικαιολογημένη.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των πρακτόρων που εμπλέκονται, ωστόσο σε έκθεση που περιήλθε στην κατοχή της USA TODAY αναφέρεται ότι δύο πράκτορες πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας συμπλοκής και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Το ερευνητικό μέσο ProPublica τους ταυτοποίησε ως τον πράκτορα της Συνοριοφυλακής Χεσούς Οτσόα και τον αξιωματικό της CBP Ραϊμούντο Γκουτιέρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε αλλαγή τακτικής στην πολιτεία της Μινεσότα μετά τις έντονες αντιδράσεις, ιδίως αφότου τα αρχικά σχόλια αξιωματούχων διαψεύστηκαν από βίντεο αυτοπτών μαρτύρων.

Χθες (02.02.2026), η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε ότι οι πράκτορες θα αρχίσουν να φορούν κάμερες σώματος. Επίσης, ο Τραμπ αντικατέστησε τον επικεφαλής αξιωματούχο στο πεδίο με τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή, ο Πρέτι έπεσε νεκρός λιγότερο από 3 χλμ μακριά από το σπίτι του, νότια του κέντρου της Μινεάπολης. Διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της κομητείας Hennepin, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα έκλεινε τα 38 του χρόνια την 1η Μαρτίου.

Η δολοφονία του Πρέτι από πράκτορες μετανάστευσης σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE, τον Τζόναθαν Ρος. Ιατροδικαστική έκθεση της ίδιας κομητείας χαρακτηρίζει και τον θάνατο της Γκουντ «ανθρωποκτονία», από «πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο», σημειώνοντας ότι «η εκλιπούσα πυροβολήθηκε από όργανο επιβολής του νόμου».