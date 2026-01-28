Μινεάπολη: Ενός λεπτού σιγή κράτησαν οι συνάδελφοι του δολοφονημένου από την ICE Άλεξ Πρέτι – Συγκλονιστική εικόνα

Με τον πιο συγκινητικό τρόπο τίμησαν γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου στο οποίο εργαζόταν τον Άλεξ Πρέτι, τον νοσηλευτή που δολοφονήθηκε από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Ο 37χρονος ήταν νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής φροντίδας βετεράνων στην πόλη και «ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», σύμφωνα με την οικογένειά του. Δυστυχώς στα 37 του μόλις χρόνια δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από δύο πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνάδελφοι του, συντετριμμένοι, βγήκαν στο διάδρομο του νοσοκομείου και τήρησαν ενός λεπτού σιγά στη μνήμη του.

Εμφανώς συγκινημένοι, δακρυσμένοι και με σκυμμένο το κεφάλι τίμησαν τον συνάδελφό τους που μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για αυτόν.

Το CNN έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη έκθεση για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από την ICE. Σύμφωνα με την έκθεση που προέκυψε από έρευνες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP), ένας αστυνομικός φώναξε επανειλημμένα «έχει όπλο!», πριν ανοίξουν πυρ δύο αστυνομικοί, ενώ προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι στο έδαφος. Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι «οι αξιωματικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον Πρέτι, ο οποίος αντιστάθηκε και ακολούθησε πάλη».

«Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) φώναξε πολλές φορές: «Έχει όπλο!» αναφέρει η έκθεση και συνεχίζει:

«Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) πυροβόλησε με το Glock 19 που του είχε χορηγήσει η CBP και ένας (αστυνομικός της Υπηρεσίας Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας) πυροβόλησε επίσης με το Glock 47 που του είχε χορηγήσει η CBP εναντίον του Πρέτι».