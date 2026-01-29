Μινεάπολη: Νέο βίντεο δείχνει τον Άλεξ Πρέτι να συγκρούεται με πράκτορες της ICE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον Άλεξ Πρέτι, τον 37χρονο νοσηλευτή που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) των ΗΠΑ στη Μινεάπολη, να εμπλέκεται σε καβγά με πράκτορες της υπηρεσίας 11 ημέρες πριν πέσει νεκρός.

Τα πλάνα καταγράφηκαν στις 13 Ιανουαρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου ο Πρέτι έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη στις 24 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Στο βίντεο φαίνεται ο Πρέτι αρχικά να καταφέρεται κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων και στη συνέχεια όταν αυτοί αποχωρούν με αυτοκίνητο, να κλωτσάει το όχημα και να σπάει το πίσω δεξιά φανάρι.

Μετά την κλωτσιά, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτέθηκαν στον Πρέτι και τον πέταξαν στο έδαφος, χρησιμοποιώντας παράλληλα χημικά για να απομακρύνουν άλλους διαδηλωτές.

Newly released video shows Alex Pretti, a Minneapolis ICU nurse, being tackled by federal agents during a protest 11 days before he was fatally shot by officers.



The footage shows Pretti yelling at agents, kicking their vehicle as it drove away, and then being taken to the… pic.twitter.com/aaYfLgK1fB

Δευτερόλεπτα αργότερα ο 37χρονος καταφέρνει να απελευθερωθεί με την κάμερα να καταγράφει ένα όπλο περασμένο στη μέση του.

Σε κανένα σημείο των βίντεο δεν φαίνεται ο Πρέτι να προσπαθεί να πιάσει το όπλο που είχε στη ζώνη του και παραμένει ασαφές αν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες το αντιλήφθηκαν, σύμφωνα με το Associated Press.

Άτομο με γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας στα βίντεο είναι ο Πρέτι και ότι είχε μιλήσει στην οικογένειά του για αυτή τη σύγκρουση.

Τα νέα βίντεο αναζωπύρωσαν αμέσως την συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τον θάνατο του Πρέτι.

Τα νέα βίντεο δεν δικαιολογούν τον πυροβολισμό, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Πρέτι.

Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας εξετάζει τα νέα βίντεο και το περιστατικό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου. Δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους αξιωματικούς που εμπλέκονται ήταν παρόντες και κατά τον θάνατο του Πρέτι.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θανατηφόρος πυροβολισμός σημειώθηκε όταν ο Πρέτι βιντεοσκοπούσε πράκτορες μετανάστευσης. Σε βίντεο περαστικών, ένας αξιωματικός τον σπρώχνει, στη συνέχεια ο Πρέτι ρίχνεται στο έδαφος και περίπου έξι αξιωματικοί προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν. Ένας εντοπίζει το όπλο του Πρέτι – το οποίο κατείχε νόμιμα – και φωνάζει: «Έχει όπλο». Δύο αξιωματικοί τότε ανοίγουν πυρ και ο Πρέτι δολοφονείται.