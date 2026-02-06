Συμβαίνει τώρα:
Μινεάπολη: Ο 5χρονος με τον μπλε σκούφο ξυπνάει τα βράδια κλαίγοντας μετά τη σύλληψη από την ICE – «Έχει εφιάλτες», λέει ο πατέρας του

Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του σχεδόν δέκα ημέρες μετά τη σύλληψή του - «Δεν είναι πια ο ίδιος»
Λίαμ
O 5χρονος Λίαμ που συνελήφθη από πράκτορες της ICE

Από εφιάλτες υποφέρει o 5χρονος με τον μπλε σκούφο, που συνελήφθη από την ICE στη Μινεάπολη, και επέστρεψε στο σπίτι του μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες. Ο Λίαμ Κονέχο Ράμος ζει με τον φόβο ότι η οικογένειά του μπορεί να χωριστεί ξανά, σύμφωνα με τον πατέρα του.

Η σύλληψη του Λίαμ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, είχε προκαλέσει έντονη δημόσια κατακραυγή, ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που τον έδειχναν εμφανώς φοβισμένο, με παιδικό σκούφο και σακίδιο, ενώ πίσω του διακρινόταν ομοσπονδιακός πράκτορας. Οι φωτογραφίες έγιναν σύμβολο της σκληρής κριτικής που δέχεται η ICE για τις πρακτικές της.

Ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας επέστρεψαν στο σπίτι τους το Σάββατο (31.01.2026), αφού ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή τους μέχρι να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου τους.

Οι δύο συνελήφθησαν από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στις 20 Ιανουαρίου, έξω από το σπίτι τους, στον χώρο του γκαράζ.

«Δεν είναι πια ο ίδιος μετά από όσα συνέβησαν», δήλωσε ο πατέρας του στο Telemundo.

«Φοβάται πολύ. Τη νύχτα ξυπνά αρκετές φορές κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια… έχει εφιάλτες. Με φωνάζει όταν ξυπνά και λέει “μπαμπά, μπαμπά”, οπότε πρέπει να πάω κοντά του».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι οι πράκτορες της ICE τον πλησίασαν έξω από το σπίτι, αφού είχε επιστρέψει από το νηπιαγωγείο με τον γιο του, ενώ ζήτησαν από τη σύζυγό του – που είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί – να παραμείνει μέσα.

Μια φωτογραφία του μικρού Λίαμ, με καπέλο σε σχήμα λαγού και σακίδιο Spider-Man, περικυκλωμένου από αστυνομικούς, έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οργή σε διαδηλωτές και στην κοινή γνώμη.

Η κράτησή τους σημειώθηκε σε μια περίοδο έντασης στη Μινεάπολη, μετά τις δυο εν ψυχρώ εκτελέσεις Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE – της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι – που πυροδφότησαν αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Μετά την επιστροφή τους, ο πατέρας του παιδιού δήλωσε ότι η οικογένεια «κρύβεται»

«Κρυβόμαστε. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά πού βρισκόμαστε. Φοβόμαστε να βγούμε στον δρόμο μήπως μας συμβεί ξανά το ίδιο», ανέφερε.

