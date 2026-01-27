Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποσύρει τους πράκτορες της ICE μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι – Ξεχειλίζει η οργή από τους διαδηλωτές

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση στη Μινεάπολη, ειδικά μετά και τον δεύτερο θάνατο διαδηλωτή από πράκτορα της ICE. Ο λαός έχει βγει οργισμένος στους δρόμους ζητώντας δικαίωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη παίζει το «χαρτί» της αποκλιμάκωσης, αποσύροντας σήμερα από την περιοχή (27.01.2026) τους πράκτορες που ανέπτυξε για να υλοποιήσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμου σε ΜΕΘ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στη Μινεσότα ήταν «τραγωδία» και ο πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. Με τη σειρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social αποκάλυψε πως είχε καλή τηλεφωνική συζήτηση με τον δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς, και με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται θύελλα αντιδράσεων, όχι μόνο από δημοκρατικούς αλλά και από ανθρώπους του δικού του «στρατοπέδου».

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», ανέφερε ο δημοκρατικός δήμαρχος, ανακοινώνοντας πως μερικοί πράκτορες της ICE θα ξεκινήσουν να αποσύρονται.

Ο Φρέι αναμένεται να συναντηθεί επίσης εντός της ημέρας με τον Τομ Χόμαν, στον οποίο ανατέθηκε να συνεχίσει να εκτελεί την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών του προέδρου Τραμπ και ο οποίος στάλθηκε εκεί χθες βράδυ. Ο Χόμαν, που «αναφέρεται άμεσα» στον αρχηγό του κράτους, θα διευθύνει τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), αντικαθιστώντας τον αρχηγό της αστυνομίας συνόρων Γκρεγκ Μποβίνο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ζητούν δικαιοσύνη για τους θανάτους των μεταναστών

Σε ατμόσφαιρα ακραίας πόλωσης μετά τον θάνατο της 37χρονης Αμερικανίδας, Ρενέ Γκουντ, από τις σφαίρες ομοσπονδιακού αστυνομικού στη Μινεάπολη την 7η Ιανουαρίου, η δικαιοσύνη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε δυο μέτωπα.

Η δικαστής που έχει αναλάβει τις υποθέσεις, υποσχέθηκε ότι θα αποφασίσει γρήγορα όσον αφορά την αξίωση του γενικού εισαγγελέα της Μινεσότας να ανασταλεί η αντιμεταναστευτική επιχείρηση στην πολιτεία.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει νομικό προηγούμενο στις ΗΠΑ, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντέιβιντ Σουλτς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και δικαίου στο πανεπιστήμιο Χάμλιν.

Προσφυγή για να εμποδιστούν οι αρχές να καταστρέψουν αποδεικτικό υλικό στην υπόθεση Πρέτι εξετάστηκε, ωστόσο δεν ανακοινώθηκε ετυμηγορία ακόμη.

Tim Walz SLAMMED for letting Minneapolis become “NO-ICE AUTONOMOUS ZONE 2.0”!



After ICE-related shooting sparks chaos, rioters threw up DOUBLE makeshift walls/barricades — blocking streets and declaring their own lawless zone. MPD + Walz’s National Guard?… pic.twitter.com/OuJfw1Vd6j — Max Creel (@myc19631) January 25, 2026

«Διενεργείται έρευνα (…) προφανώς δεν θα καταστρέψουμε αποδείξεις», διαβεβαίωσε ο δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς–άλλοτε προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Τραμπ–το Fox News χθες το πρωί.

Μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικοί στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο απειλούν ότι θα παγώσουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

«Δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει οπλισμένος σε διαδήλωση»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε πως οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα φύγουν από τη Μινεσότα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, είπε πως «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί», συμπλήρωσε όμως πως «αλλά δεν μου αρέσει κάποιος να πηγαίνει σε διαδήλωση οπλισμένος».

Όπως και στην υπόθεση της Ρενέ Γκουντ, η κυβέρνησή του επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατο του 37χρονου νοσοκόμου στον ίδιο, κατηγορώντας τον πως έφερε πιστόλι. Είχε ωστόσο άδεια οπλοφορίας, σχολίασαν οι αρχές.

Πλάνα δείχνουν τον νοσοκόμο στον δρόμο, καθώς καταγράφει γυρίζοντας βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του επιχείρηση οπλισμένων ανδρών οι οποίοι φορούν γιλέκα που αναγράφουν «αστυνομία».

ultiple videos confirm Minneapolis ICU nurse Alex Pretti was disarmed by federal agents SECONDS before they fatally shot him 10 times. While DHS claims he was an “armed threat,” the video shows an agent walking away with Pretti’s legal weapon before the first shot was… pic.twitter.com/sCrvOXLTLS — Dalsan TV (@DalsanTv) January 25, 2026

Προσπαθεί να επέμβει όταν πράκτορας σπρώχνει βίαια διαδηλώτρια και δέχεται σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Πράκτορας τον ρίχνει μπρούμυτα και τον περικυκλώνουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του.

Όταν αστυνομικός ντυμένος με γκρι στολή βρίσκει όπλο στη μέση του Άλεξ Πρέτι, που κρατούν πολλοί άλλοι αστυνομικοί, ακούγεται πυροβολισμός. Ακολουθούν πολλοί άλλοι πυροβολισμοί–τουλάχιστον δέκα.

Οι γονείς του θύματος κατηγόρησαν με ανακοίνωσή τους την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ότι διασπείρει «αηδιαστικά ψέματα» για τον γιο τους.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ πρόσαψε τον Άλεξ Πρέτι ούτε λίγο ούτε πολύ «εσωτερική τρομοκρατία», ενώ ο Γκρεγκ Μποβίνο δήλωσε στο CNN πως οι πράκτορές του που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι ήταν «τα θύματα» στην υπόθεση.

Η αμερικανική κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των αστυνομικών της ICE, είτε για τους θανάτους των μεταναστών, είτε για τις συλλήψεις παιδιών μεταναστών στη Μινεάπολη. Η φωτογραφία του 5χρονου που κρατούνταν από πράκτορα, έγινε από την μια στιγμή στην άλλη, viral, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να σπεύσει για να δικαιολογήσει την κατάσταση.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως αρχικά σοκαρίστηκε με την εικόνα του 5χρονου παιδιού υπό κράτηση αλλά στη συνέχεια δικαιολόγησε την ICE αναρωτώντας αν θα έπρεπε να τον αφήσουν μόνο του στο κρύο.